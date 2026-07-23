КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Как создавались «Страшилы»: фильм, без которого не было бы «Властелина колец»
«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией
Робби: биография самого трудолюбивого робота в Голливуде
«”Смешарики” вернули мне веру в человечество»: беседа с Сергеем Лукьяненко

Классика

Магия льда и огня: сверхъестественная природа в исландском кино
«Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм
Новости

100 самых влиятельных режиссёров Голливуда — согласно опросу в киноиндустрии

Кот-император
23 июля 11:42
240
1 минута на чтение
Издание Vulture опросило работников американской киноиндустрии — директоров киностудий, агентов и прочих — чтобы выяснить, кого в Голливуде считают самым влиятельным режиссёром из работающих в последние годы. Под влиянием составители списка понимают не только коммерческий успех, но и престиж, и репутацию, и стабильность, и творческий контроль, и потенциал в будущем. По итогам опроса издание составило топ-100 самых влиятельных режиссёров. В первую десятку вошли:
1. Кристофер Нолан 2. Райан Куглер 3. Дени Вильнёв 4. Грета Гервиг 5. Квентин Тарантино 6. Джеймс Кэмерон 7. Стивен Спилберг 8. Мартин Скорсезе 9. Джордан Пил 10. Пол Томас Андерсон

Продолжение списка под катом:

11. Фил Лорд и Кристофер Миллер 12. Райан Джонсон 13. Дэвид Финчер 14. Алехандро Гонсалес Иньярриту 15. Пон Джун-хо 16. Гильермо дель Торо 17. Зак Креггер 18. Эмеральд Феннелл 19. Джеймс Ганн 20. Джеймс Мэнголд 21. Сэм Мендес 22. Дэнни Бойл 23. Дж. Дж. Абрамс 24. Баз Лурман 25. Ридли Скотт 26. Альфонсо Куарон 27. Питер Джексон 28. Карри Баркер 29. Кейн Парсонс 30. Джош Сэфди 31. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт 32. Роберт Эггерс 33. Джоэл и Итан Коэн 34. Уэс Андерсон 35. Майкл Манн 36. Шон Леви 37. Джон М. Чу 38. Мэтт Ривз 39. Энтони и Джо Руссо 40. Джон Фавро 41. Кристофер Маккуорри 42. Джозеф Косински 43. Пит Доктер 44. Эндрю Стэнтон 45. Брэд Бёрд 46. Хлоя Чжао 47. Йоргос Лантимос 48. Бен Аффлек 49. Брэдли Купер 50. Кеннет Брана 51. Адам Маккей 52. Мартин Макдона 53. Стивен Содерберг 54. Дэмьен Шазелл 55. Тайка Вайтити 56. Алекс Гарленд 57. Пол Фиг 58. Антуан Фукуа 59. Пол Кинг 60. Джина Принс-Байтвуд 61. Джон Красински 62. Сэм Рэйми 63. Майкл Б. Джордан 64. Тайлер Перри 65. М. Найт Шьямалан 66. Джеймс Ван 67. Чад Стахелски 68. Дэвид Литч 69. Фрэнсис Лоуренс 70. Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт 71. Адам Вингард 72. Дэн Трахтенберг 73. Джаред Хесс 74. Гарет Эдвардс 75. Скотт Дерриксон 76. Паркер Финн 77. Дэнни и Майкл Филиппу 78. Осгуд Перкинс 79. Тим Бёртон 80. Кэтрин Бигелоу 81. Джадд Апатоу 82. Эдгар Райт 83. Энг Ли 84. Спайк Ли 85. Барри Дженкинс 86. Шон Бейкер 87. Селин Сон 88. Ричард Линклейтер 89. Лука Гуаданьино 90. Ари Астер 91. Бенни Сэфди 92. Оливия Уайлд 93. Эдвард Бергер 94. Ниа ДаКоста 95. Майкл Бэй 96. Зак Снайдер 97. Гай Ричи 98. Тодд Филлипс 99. Мэгги Джилленхол 100. Дэвид О. Расселл

© Vulture

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Что-то произошло» — новый трейлер «Обители зла» Зака Креггера

Новости

Оператор «Гарри Поттера» от HBO рассказал об особенностях съемок сериала с юными актерами

Новости

Создатель «Суперсемейки» не даст героям повзрослеть — ради главной идеи франшизы
Премьера намечена на июнь 2028 года.

Новости

«Я хочу вернуть свою жизнь» — трейлер «Глиноликого»

Новости

У киновселенной Marvel есть планы на Майлза Моралеса — второго Человека-паука
И о других планах.

Новости

Что Кристофер Нолан думает про ИИ: «Это троянский конь из стекла»
«Я думаю, это очень здоровый скептицизм»

Новости

По Cult of the Lamb выпустят настольную игру
Базовое издание обойдётся в $80, а рассылать начнут в 2027 году.

Новости

Хидео Кодзима рассказал, как хочет умереть

Новости

Авторы «Человека-паука: Новый день» вдохновлялись играми Insomniac

Новости

Трейлер «Мстителей: Доктор Дум» за сутки набрал 503 млн просмотров
Больше только у «Паучка».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты