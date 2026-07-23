100 самых влиятельных режиссёров Голливуда — согласно опросу в киноиндустрии

11. Фил Лорд и Кристофер Миллер
12. Райан Джонсон
13. Дэвид Финчер
14. Алехандро Гонсалес Иньярриту
15. Пон Джун-хо
16. Гильермо дель Торо
17. Зак Креггер
18. Эмеральд Феннелл
19. Джеймс Ганн
20. Джеймс Мэнголд
21. Сэм Мендес
22. Дэнни Бойл
23. Дж. Дж. Абрамс
24. Баз Лурман
25. Ридли Скотт
26. Альфонсо Куарон
27. Питер Джексон
28. Карри Баркер
29. Кейн Парсонс
30. Джош Сэфди
31. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт
32. Роберт Эггерс
33. Джоэл и Итан Коэн
34. Уэс Андерсон
35. Майкл Манн
36. Шон Леви
37. Джон М. Чу
38. Мэтт Ривз
39. Энтони и Джо Руссо
40. Джон Фавро
41. Кристофер Маккуорри
42. Джозеф Косински
43. Пит Доктер
44. Эндрю Стэнтон
45. Брэд Бёрд
46. Хлоя Чжао
47. Йоргос Лантимос
48. Бен Аффлек
49. Брэдли Купер
50. Кеннет Брана
51. Адам Маккей
52. Мартин Макдона
53. Стивен Содерберг
54. Дэмьен Шазелл
55. Тайка Вайтити
56. Алекс Гарленд
57. Пол Фиг
58. Антуан Фукуа
59. Пол Кинг
60. Джина Принс-Байтвуд
61. Джон Красински
62. Сэм Рэйми
63. Майкл Б. Джордан
64. Тайлер Перри
65. М. Найт Шьямалан
66. Джеймс Ван
67. Чад Стахелски
68. Дэвид Литч
69. Фрэнсис Лоуренс
70. Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт
71. Адам Вингард
72. Дэн Трахтенберг
73. Джаред Хесс
74. Гарет Эдвардс
75. Скотт Дерриксон
76. Паркер Финн
77. Дэнни и Майкл Филиппу
78. Осгуд Перкинс
79. Тим Бёртон
80. Кэтрин Бигелоу
81. Джадд Апатоу
82. Эдгар Райт
83. Энг Ли
84. Спайк Ли
85. Барри Дженкинс
86. Шон Бейкер
87. Селин Сон
88. Ричард Линклейтер
89. Лука Гуаданьино
90. Ари Астер
91. Бенни Сэфди
92. Оливия Уайлд
93. Эдвард Бергер
94. Ниа ДаКоста
95. Майкл Бэй
96. Зак Снайдер
97. Гай Ричи
98. Тодд Филлипс
99. Мэгги Джилленхол
100. Дэвид О. Расселл