На сайте Boomstarter стартовал проект по сбору средств на издание фантастической настольной игры «Планета ярости». В ней игрокам предстоит выбрать одну из фракций и сразиться с противниками за выживание на далёкой планете.

Авторы описывают свою игру как «трибьют фантастике 80-х». Игровой мир по оформлению действительно напоминает старые добрые комиксы, фильмы и приставочные игры эпохи VHS. Среди ключевых особенностей «Планеты ярости» — низкий порог вхождения, простота правил и динамичные сражения.

Цель игры — помочь одной из фракций достроить корабль. Всего в игре четыре фракции: Терранская федерация (простые люди), Падальщики (мутанты-культисты), Форма Про’ресс (разумные машины) и Дом Казигир (кибердемоны). Чтобы победить, игроки должны собрать нужное количество деталей для своего корабля, и для этого им придётся сражаться с другими игроками за контроль над локациями. В целом игра отдалённо напоминает «Замес» (Smash Up).

Проект будет идти больше 30 дней, и за это время авторы планируют собрать 520 000 рублей. На данный момент они уже собрали более 60 000. Коробка для «ранних пташек» обойдётся спонсорам в 1340 рублей.