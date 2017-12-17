Как все мы знаем, студия Amazon планирует снять высокобюджетный сериал по мотивам «Властелина колец». О будущем шоу почти ничего неизвестно, только то, что его действие развернётся до событий «Братства кольца». Мы не знаем, заглянет ли в сериал кто-нибудь из «старой гвардии», но если такое и случится, то первым будет сэр Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа в саге Питера Джексона. Об этом актёр рассказал в интервью на передаче Graham Norton’s Radio 2.

Ведущий: Amazon разрабатывает сериал по мотивам «Властелина колец». Не вызывает ли это раздражения? Тот факт, что у них будет другой Гэндальф. Маккеллен: Что значит «другой Гэндальф»? Я не ответил «да» лишь потому, что меня никто не спросил. Но вы предполагаете, что эту роль сыграет кто-нибудь ещё? Гэндальфу более 7000 лет, я же ещё не настолько старый!

Каждый поклонник экранизации будет счастлив, если сэр Маккеллен вернётся к роли. Но рассудим здраво — на это не приходится рассчитывать. Сериал в производство запустят ещё нескоро, а актёр уже действительно не молод.

Недавно журналисты спросили о том же самом и Энди Серкиса, мастера цифровых образов, который воплотил в саге Голлума. Ответ актёра был неутешительным:

Я не знаю, хотел бы я снова вернуться в мир «Властелина колец». Мне кажется, что я и так потратил на него значительную часть своей жизни. Я пожелаю удачи [авторам сериала]. Я уверен, что свежий взгляд, вероятно, — это хорошая идея.