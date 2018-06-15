Сериал «Звёздный путь: Дискавери» поменял шоураннеров. Гретхен Берг и Аарон Харбертс покидают свои посты. Если верить источникам, причин их увольнения две. Во-первых, они выбились из бюджета при съёмках второго сезона. Во-вторых, на их непрофессиональное и грубое поведение жаловались сценаристы. Рассказывают, будто Харбертс на совещаниях в комнате сценаристов орал на подчинённых матом, а когда те начали жаловаться начальству, угрожал им, пытаясь скрыть конфликт. Вместе с шоураннерами «Дискавери» покидает сценарист Акива Голдсман.

Место шоураннера займёт Алекс Курцман — человек действительно известный. Он был продюсером и соавтором сценария к первым двум «Звёздным путям» Джей Джей Абрамса, помогал при создании «Хранителей», «Игры Эндера» и «Трансформеров». Правда, его попытка поработать режиссёром обернулась громким провалом под названим «Мумия» (где, по слухам, работу Курцмана фактически выполнял Том Круз).

Куртцман участвовал и в работе над «Дискавери» и числится одним из «создателей» сериала. По сути, он был начальником уволенных шоураннеров, которому придётся теперь выполнять работу своих подчинённых. В частности, теперь он будет проводить совещания сценаристов.

«Звёздный путь: Дискавери» изначально должен был стать творением прославленного Брайана Фуллера («Ганнибал», «Американские боги»), но его уволили ещё до премьеры. Первый сезон, созданный Берг и Харбертсом уже без его руководства, вызвал противоречивые оценки. Западной прессе понравилось, как сериал поднимает злободневные темы, а вот фэндому «Звёздного пути» в основном нет.

Тем не менее, сериал продлили на второй сезон, съёмки которого начались в апреле. Съёмки из графика не выбьются, потому что создатели с самого начала запланировали летние «каникулы», прямо перед которыми и произошла замена. Сезон должен выйти в 2019 году.