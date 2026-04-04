Слух: «Кольца власти» — первый сериал с бюджетом в миллиард, но закрыть его не даст сам Безос

В недавнем репортаже издания The Ankler о состоянии дел на стриминге Amazon TV есть примечательная деталь не только про Mass Effect , но и про «Кольца власти». Если верить источникам издания, затраты на производство этой фантазии по мотивам легендариума Джона Толкина уже превысили 1 миллиард долларов.

Несмотря на такие огромные затраты, речи о закрытии сериала не идёт. По словам источников, сериал лично опекает Джефф Безос, владелец всего Amazon. А Питер Фридландер, г лава Amazon TV, якобы лично побывал на съёмочной площадке и заверил создателей, что им позволят довести историю до финала. А вот от планов спин-оффа на стриминге якобы отказались.

Предположительно финал наступит в конце четвёртого или пятого сезона. Пока что заканчивается работа над третьим, который должен выйти на Amazon Prime уже в этом году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.