Вчера мы писали, что на выставке CinemaCon кинокомпания Paramount объявила о планах снять ещё два фильма по «Звёздному пути». Об одном из них мы с вами уже знаем — это грядущая картина от Квентина Тарантино. А вот теперь в Сети появились подробности о втором фильме.

Портал Variety сообщает, что Paramount хотят нанять С. Дж. Кларксон в качестве режиссёра. Если это случится, то Кларксон станет первой женщиной-режиссёром франшизы. У постановщицы нет опыта работы над большими блокбастерами, но она снимала много эпизодов для сериалов «Джессика Джонс», «Декстер», «Жизнь на Марсе» и «Защитники».

Кроме того, Paramount подтвердили слухи, ходившие с 2016 года — к своей роли вернётся Крис Хемсворт. Он вновь сыграет отца капитана Кирка. В первом фильме новой франшизы его персонажа убивают в самом начале. Новая встреча отца и сын станет возможна благодаря путешествиям во времени, вокруг которых будет строиться сюжет новой картины.

Даты выхода фильмов пока не сообщаются.

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