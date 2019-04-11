Сегодня, 11 апреля, в российский прокат вышел «Хеллбой» — и в этот же день спало эмбарго на рецензии. Критики растоптали фильм в пух и прах, на момент публикации заметки рейтинг картины составляет 33 балла на Metacritic и 10% на RottenTomatoes.

Впрочем, у столь негативного результата есть объяснение — проблемы в производстве. Издание The Wrap узнало, что на съёмочной площадке царил хаос. Увольнение оператора, ругань продюсеров и постановщика, переписывание сценария и споры о дизайне дерева — ещё не весь список проблем, с которыми столкнулась команда на съёмках. Ситуация может стать эталонной иллюстрацией к пословице «у семи нянек дитя без глазу», поскольку над картиной работало 12 продюсеров.

Увольнение оператора

По словам инсайдеров, всё началось с того, что продюсеры решили заменить оператора Сэма Маккёрди, с которым Нил Маршалл работал ранее над «Игрой престолов» (например, они снимали «Черноводную»). Руководство в лице Лоуренса Гордона и Ллойда Левина пошло на такой шаг не потому, что сотрудник плохо выполнял свою задачу. Просто продюсеры хотели показать режиссёру, кто тут главный. Адвокат Левина отрицает эту информацию. С его точки зрения, уволить Маккёрди решила вся группа.

И хотя мой клиент не станет комментировать, почему Сэм Маккёрди был уволен — это личное дело — имейте в виду, что это было групповое решение. Оно не имеет никакого отношения к тому, что мистер Левин мог якобы отправить какое-то «сообщение» Нилу Маршаллу. Мартин Сингер, адвокат

Сами продюсеры и Маршалл отказались комментировать ситуацию с увольнением.

Конфликты на площадке

Три человека рассказали The Wrap, что Левин постоянно прерывал Маршалла на съёмках. Продюсер мог вмешаться в репетицию и начать раздавать совсем другие указания. Адвокат Левина отрицает эту информацию и уточняет, что Левин и Маршалл обсуждали какие-то вопросы уже после съёмок.

Отказ Дэвида Харбора сниматься в дублях

Ещё два инсайдера отмечают, что Харбор несколько раз покидал съёмочную площадку, отказываясь снимать в дублях. У Сингера и на этот случай нашёлся ответ — по его словам, Харбор как раз делал всё, что от него просили.

Изменения сценария

Двое других участников съёмок рассказали, что первоначальный сценарий переписывали несколько раз — прямо во время производства. По словам инсайдера, на изменениях в тексте настаивал сам Харбор и Иен Макшейн, сыгравший отца Хеллбоя. Адвокат подтвердил, что сценарий немного переписали, но отметил, что ни Харбор, ни Макшейн не имели к этому отношения. Сингер также подчеркнул, что, в целом, переписывание сценария — обычная практика в индустрии.

Спор о дизайне дерева

Один инсайдер рассказал о долгом споре, который возник из-за дизайна мистического дерева. Маршалл хотел, чтобы оно выглядело реалистично, асимметрично. А вот продюсер настаивал, чтобы у дерева был симметричный дизайн. В итоге на постпродакшене дерево всё же оставили асимметричным, что привело к новому витку спора между режиссёром и продюсером. Адвокат же пояснил, что «дизайн дерева, как и сотен других элементов дизайна в фильме, прошёл долгий путь проектирования и развития».

Другие проблемы

Помимо тех пунктов, про которые рассказывает The Wrap, у проекта было ещё несколько проблем. Ранее Нил Маршалл пытался «пробить» в «Хеллбоя» на одну из ролей актрису Шарлотту Кирк («Восемь подруг Оушена»). В середине марта из-за неё уволили главу Warner Bros. Кевина Цудзихару — руководитель завёл с ней роман, обещая роли в кино. Как отмечали источники THR, из-за отношений с Кирк Маршалл едва не пропустил сроки очередных съёмок своего фильма. Позднее он вообще отказался от новых проектов — съехался с актрисой и начал придумывать сценарии хорроров с Кирк в главной роли.

Кроме того, картину анонсировали едва ли не сразу после того, как Гильермо Дель Торо, снявший две части «Хеллбоя», пытался убедить студию запустить в производство триквел. В январе 2017 года постановщик устроил у себя в твиттере акцию — если пост наберёт 100 тысяч голосов, то он обсудит третий фильм с Роном Перлманом, а потом пойдёт к продюсерам и Майку Миньоле, создателю оригинальных комиксов, чтобы начать работу над третьей частью. Через месяц режиссёр сообщил, что «третьего Хеллбоя не будет 100%». Правда, уже в сентябре того же года стали известны первые подробности картины от Маршалла — оказывается, работа над новой адаптацией велась уже несколько месяцев. Видимо, всё происходило втайне, и об этом не знал сам Дель Торо.

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The Wrap уточняет, что у Маршалла почти не было шансов отстоять своё видение — после съёмок продюсеры взяли фильм в свои руки и стали работать над монтажом. Да-да, права на финальный монтаж у постановщика тоже забрали — впрочем, его и не обещали.