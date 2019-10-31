Издание Variety опубликовало развёрнутый материал по ситуации с создателями «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом. Статья, в целом, подтверждает информацию журналистки Vanity Fair о конфликте шоураннеров с руководством, но проливает свет на некоторые детали.

Прежде всего, автор материала Джастин Кролл вспомнил, что ранее Lucasfilm с Кэтлин Кеннеди хоть и хвалились политикой «стоит уступать место молодым режиссёрам», на деле обращались к проверенным профессионалам-ремесленникам. Студия рассталась с постановщиком перезапуска «Фантастической четвёрки» Джошем Транком (он должен был снять третий спин-офф, вероятно — про Бобу Фетта), режиссёрами и сценаристами «Лего.Фильма» Филом Лордом и Крисом Миллером («Хана Соло» за них переснял Рон Ховард), режиссёром «Мира Юрского периода» Колином Треворроу (его должность в работе над IX занял Джей Джей Абрамс) а также привлекла к работе Тони Гилроя, который переснял третий акт «Изгоя-один» Гарета Эдвардса.

Как сообщили инсайдеры, многие новые идеи отбрасывались, если они шли вразрез с общей линией компании.

Если вас взяли режиссёром «Звёздных войн», то это сравнимо с тем, чтобы оказаться в Яме Сарлакка. Выбраться оттуда живым и снять фильм настолько же тяжело, насколько тяжело стать мастером-джедаем. Джефф Бок, аналитик

У Бениоффа и Уайсса были амбициозные планы на «Звёздные войны» — творческий дуэт собирался отойти от семейной саги Скайуокеров, чтобы рассказать о зарождении джедаев. Издание уточняет, что расхождения шоураннеров «Игры престолов» и исполнительных продюсеров Lucasfilm начались летом — это чуть-чуть расходится со словами журналистки Vanity Fair, которая говорила о конфликте сразу после выхода финального эпизода сериала (20 мая). Точных дат Variety не приводит.

Когда Бениофф и Уайсс заключали контракт с Netflix, то представители сервиса уже знали о договорённостях дуэта с Disney. Правда, источники издания отмечают, что руководство стриминга опасалось ждать четыре года, пока те закончат работу над «Звёздными войнами». Netflix хотел, чтобы Бениофф и Уайсс уже сейчас начали работать над эксклюзивными фильмами и сериалами — в эпоху расцвета конкурентов вроде Disney Plus и HBO Max.