Отличные новости для всех поклонников историй про Человека-паука. Компания Sony анонсировала сольный фильм про самого вампирского персонажа комиксов Marvel — Блэйда Морбиуса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий к фильму написали Берк Шарплесс и Мэтт Сазама — они же были ответственны за сюжет недавнего ремейка «Могучих рейнджеров». Сценаристы рассказали, что по указанию Sony работали над фильмом втайне уже какое-то время. Почти никто не знал, что компания запустила проект в производство. Увы, атмосфера неизвестности никуда не исчезла — никаких подробностей о персонажах или завязке сюжета не сообщается.

Морбиус — один из самых необычных персонажей вселенной Marvel. Его придумали сценарист Рой Томас и художник Гил Кейн. Герой впервые появился в 101-м выпуске Amazing Spider-Man (1971 год), когда в комиксах сняли запреты на изображение вампиров.

Его полное имя — доктор Майкл Морбиус. Он был учёным, Нобелевским лауреатом по химии, который страдал редким заболеванием крови. Морбиус попытался вылечить болезнь в ходе эксперимента, но эффект лишь усугубился — у него появились клыки, побледнела кожа и он обрёл способности вампира. Морбиус часто сражался с Человеком-пауком, но иногда совершал и поступки, достойные супергероя. Начиная с 2013 года получил отдельную серию, в которой выступает антигероем.