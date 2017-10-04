Перезапуск «Охотников за привидениями» от студии Sony стал одним из главных провалов прошлого года. Мало того, что фильм не понравился зрителям, так его создатели оказались в центре крупного скандала. Однако студия не опускает руки — оказывается, Sony по-прежнему работает над анимационным фильмом во вселенной «Охотников за привидениями»! Об этом сообщает портал That Hashtag Show.

Как пишет издание, студия ещё в 2016 году начала разрабатывать концепцию киновселенной «Охотников за привидениями», и с тех пор велись работы над полнометражным мультфильмом. Известно, что в центре сюжета окажутся не сами охотники, а кто-то из призраков! Это, в буквальном смысле, действительно свежий взгляд на знакомую историю. В мультсериалах по мотивам фильма нам показывали всё разнообразие призраков — так что, если теперь мы увидим фильм от лица кого-то из них? Может, доведётся увидеть, что же находится внутри ловушки для призраков?

К сожалению, о мультфильме больше ничего неизвестно, остаётся только ждать новых подробностей.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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