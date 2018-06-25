Sony Pictures и продюсер Эми Паскаль запускают в производство новую картину во вселенной «Человека-паука». На этот раз в центре сюжета окажется супергероиня по прозвищу Шёлк, напарница и соратница Человека-паука. Об этом сообщает Variety.

Впервые Шёлк появилась в первом выпуске комикса «Удивительный Человек-паук» в 2014-м (сценарист Дэн Слотт и художник Умберто Рамос). Девушка корейско-американского происхождения Синди Мун учится в одном классе с Питером Паркером. Её сюжетная линия переплетается с линией Паркера — радиоактивный паук укусил не только Питера, но и Синди. Девушка тоже обрела сверхспособности, но они несколько отличаются от умений Паркера. Синди получила сверхчеловеческую скорость и ловкость, а также способность выпускать паутину из кончиков пальцев и ощущать опасность (только называется не «паучье чутьё», а «чутьё Шёлка»).

Интересно, что актриса Тиффани Эспенсен воплотила Синди Мун в картине «Человек-паук: Возвращение домой». Не исключено, что она же и сыграет супергероиню Шёлк, хотя пока об этом слишком рано говорить — фильм на самых первых этапах производства. У «Шёлка» нет ещё ни режиссёров, ни продюсеров, ни актёров, подписанных на роли.

Ранее Sony Pictures анонсировали фильм про дуэт супергероинь Черную кошку и Серебряного Соболя, но позже приостановили работу над проектом. А этой осенью Sony выпускают в прокат боевик «Веном» про одноимённого злодея Человека-паука, в котором главную роль носителя симбионта сыграл Том Харди. Неизвестно, появится в фильме сам Человек-Паук (по слухам — да).