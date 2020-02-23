22 февраля 64-летний американец и по совместительству инженер-любитель Майкл Хьюз, также известный как Безумный Майк, погиб во время запуска самодельной ракеты на паровом двигателе. Своим полетом он хотел доказать всем, что Земля на самом деле плоская.

Испытание проводилось неподалеку от города Барстлоу, что в штате Калифорния. Это важное для Майкла событие должна была заснять съемочная группа телеканала Science Channel для программы Homemade Astronauts, однако вместо этого она запечатлела несчастный случай. Согласно плану, Хьюз должен был подняться на высоту 1,5 километра, сфотографировать Землю, а потом спуститься на парашюте — однако тот не раскрылся вовремя.

Science Channel уже выразил соболезнования близким изобретателя:

Мыслями и молитвами мы с его семьей и друзьями в этот тяжелый период. Он всегда мечтал совершить этот полет. И команда Science Channel была там, чтобы вести хронику его путешествия.

Это не была не первая авария Хьюза. Так, в 2014 он отделался лишь небольшими травмами. Зато в 2018 году полет Майка прошел вполне успешно — тогда он поднялся на полкилометра. При жизни он философски относился к смерти, ему нравилось совершать нечто выдающееся.