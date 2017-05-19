Тизер кукольного фэнтези «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»

Интернет-канал Netflix опубликовал тизер кукольного сериала The Dark Crystal: Age of Resistance. Это будет приквел знаменитого фильма «Тёмный кристалл», снятого Джимом Хенсоном — «отцом» Маппетов, и Фрэнком Озом, одним из создателей Йоды. «Тёмный кристалл» в своё время был уникальным проектом: масштабное фэнтези, снятое без единого человека в кадре, исключительно с помощью марионеток, но при этом управляемых вживую, в реальном времени, а не с помощью покадровой анимации.

Тизер не показывает ничего из итогового фильма, который ещё попросту не готов — основные съёмки начнутся этой осенью. Он полностью посвящён процессу создания картины — от набросков художников до появления итоговых марионеток. Всё это сопровождается комментариями Джима Хенсона из архивных записей (создатель «Тёмного кристалла», к сожалению, уже умер). Производством занимается основанная им компания Jim Henson Company, продюсеры — дочь Джима Лиза Хенсон и известный режиссёр Луи Леттерье («Иллюзия обмана», «Битва титанов», «Халк»), а созданием кукол занимается Брайан Фрауд, дизайнер оригинального фильма.

По сюжету «Тёмный кристалл» можно назвать предтечей «Аватара» и родственником «Властелина колец»: планета Тра напоминает одновременно и Пандору, и Средиземье. Тра стонет под игом злобных скекси, которые появились из-за магического катаклизма. Юноша и девушка из расы гелфлингов должны вернуть осколок тёмного кристалла на место, чтобы восстановить равновесие. Приквел, скорее всего, расскажет о временах возвышения скекси.

Если вы никогда не смотрели «Тёмный кристалл» или даже не слышали о нём, можете почитать нашу статью об этом.