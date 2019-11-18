Третий трейлер четвёртого сезона «Пространства» от Amazon

Amazon опубликовал уже третий трейлер к четвёртому сезону космического (во всех смыслах!) сериала «Пространство» (The Expanse) по мотивам романа «Пожар Сиболы» (четвёртый в цикле) Джеймса Кори. Ролик показывает планету Илос, куда Авасарала отправляет Холдена и его товарищей разобраться с очередной проблемой.

Книга рассказывает о конфликте на одной из экзопланет, открытой после появления множества врат в другие галактики. Первопоселенцы не поделили землю с частной компанией, их противостояние доходит вплоть до вооружённых стычек — и именно с этой ситуацией отправили разбираться Холдена. Правда, бравому капитану «Росинанта» невдомёк, что на Илосе он наткнётся на ещё один ужасающий артефакт пришельцев.

Вот как звучит официальный синопсис:

Планета Илос, или Терра Нова кажется пригодной к колонизации. Там есть кислород, вода, растительный и животный мир и запасы ценнейших полезных ископаемых. Однако пока переселенцы-астеры и могущественные корпорации борются за право разрабатывать экономический потенциал этой планеты, сама планета, еще хранящая осколки могущественной и погибшей цивилизации прошлого, пытается уничтожить захватчиков.

Масштабное космическое приключение возвращается 13 декабря. Все десять эпизодов выйдут на Amazon Prime Video в один день.