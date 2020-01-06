«Ты слышала про мутантов?»: второй трейлер «Новых мутантов»

Fox опубликовал второй трейлер многострадального триллера «Новые мутанты» про команду подростков со сверхспособностями, запертых в доме, где над ними проводят эксперименты.

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Дубляж

Главные роли исполнили Мэйси Уильямс («Игра престолов», супергероиня Волчица), Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Ведьма», супергероиня Магика) и Чарли Хитон («Очень странные дела», супергерой Пушечное ядро), а режиссёром выступил Джош Бун («Виноваты звёзды»).

Первоначально фильм должны были выпустить ещё 12 апреля 2018-го, но картину трижды переносили. Даже Мейси Уильямс не знала, когда лента выйдет в прокат.

В итоге сейчас стоит дата на 2 апреля 2020-го. По словам Буна, мы увидим «режиссёрскую версию», без пересъёмок.