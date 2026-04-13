У «Проекта Конец света» будет продолжение! Но в виртуальной реальности

Пока на киностудии решают, как создать продолжение успешного НФ-фильма «Проект Конец света», оно уже готовится к выходу — но в виде игры в виртуальной и дополненной реальности.
Игру Project Hail Mary: Journey Among The Stars разрабатывает студия Maze Theory. Сюжет для неё написал автор книги-первоисточника Энди Вейер: это дополнительная глава, рассказывающая о решающем моменте экспедиции «Аве Мария», который не попал в фильм. В игре появятся оба главных героя: земной астронавт Грейс и инопланетянин Рокки.