У «Проекта Конец света» будет продолжение! Но в виртуальной реальности

Пока на киностудии решают, как создать продолжение успешного НФ-фильма «Проект Конец света», оно уже готовится к выходу — но в виде игры в виртуальной и дополненной реальности.

Игру Project Hail Mary: Journey Among The Stars разрабатывает студия Maze Theory. Сюжет для неё написал автор книги-первоисточника Энди Вейер: это дополнительная глава, рассказывающая о решающем моменте экспедиции «Аве Мария», который не попал в фильм. В игре появятся оба главных героя: земной астронавт Грейс и инопланетянин Рокки.

Выход игры планируется в конце 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.