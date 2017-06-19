У грядущего сериала Star Trek: Discovery наконец-то появилась дата премьеры. Сведениями поделился портал Mashable.

Отмечайте в календаре — шоу начнёт выходить 24 сентября. Первый эпизод покажут на канале CBS, а второй — сразу же после этого появится на сервисе CBS All Acces. В дальнейшем шоу будет выходить каждое воскресенье на этом же сервисе. С 5 ноября сериал возьмёт перерыв и возобновится уже в январе 2018 года.

Ранее дату премьеры переносили уже два раза. Сперва сериал должен был выйти в январе, а потом в мае. У шоу действительно тяжёлый производственный процесс: в декабре от работы над ним отказался продюсер Брайан Фуллер («Ганнибал», «Звёздный путь: Вояджер»), который отвечал за общее развитие проекта.

Действие Star Trek: Discovery разворачивается «за десять лет до Кирка и Спока». Сериал расскажет историю команды корабля «Дискавери».

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