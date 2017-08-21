19 августа в своем доме в Оксфорде скончался выдающийся британский фантаст Брайан Уилсон Олдисс. Писателю было 92 года.

Олдисс родился в довольно состоятельной семье, очень рано научился читать, а сочинять собственные истории начал уже в три года. Получил хорошее образование, во время Второй мировой войны служил в Королевском корпусе связи, участвовал в боевых действиях в Бирме и Индонезии.

После войны работал книготорговцем в Оксфорде. На основе профессиональных впечатлений написал несколько очерков о жизни вымышленного книжного магазина, которые привлекли внимание издательства Faber and Faber. Там и вышел его первый роман «Дневники магазина Брайтфаунт» (1955). Примерно в это же время Олдисс начал писать научную фантастику для разных журналов. Его официальный жанровый дебют — рассказ «Преступник», опубликованный в журнале Science Fantasy за июль 1954 года. В 1957 году в печати появился первый сборник фантастических рассказов Олдисса «Космос, время и Натаниэль», имевший немалый коммерческий успех, после чего Брайан решил стать профессиональным писателем.

В 1960 году Олдисс был избран президентом Британской ассоциации научной фантастики. А ещё через два года вышел его НФ-роман «Теплица», издававшийся в США под названием «Долгие сумерки Земли», — за эту книгу британский писатель получил премию «Хьюго». Всего на счету Брайана Олдисса около трёх десятков престижнейших жанровых наград, включая Всемирную премию фэнтези, «Небьюлу», «Локус», премию Британской ассоциации научной фантастики. Кроме «Теплицы», большой известностью пользуется также трилогия романов о планете Гелликония (1982–1985), романы «Отчет о вероятности А» (1968), «Босиком в голове» (1969), «Малайсийский гобелен» (1976).

Брайан Олдисс заслуженно считается одним из лидеров британской «новой волны», благодаря которой жанр научной фантастики отчасти сумел трансформироваться в «большую литературу». Олдисс также известен как редактор-составитель множества антологий и видный фантастиковед — на его счету несколько книг, посвящённых истории и теории жанра.

В 1990 году Олдисс был избран действительным членом Королевского литературного общества. В 2004 году включён в Зал Славы научной фантастики и фэнтези. В 2005 удостоен почётного звания кавалера ордена Офицера Британской империи.

Брайан Олдисс был дважды женат, у него было четверо детей.

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