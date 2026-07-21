Умер Уильям Уишер, сценарист «Терминатора»

Уишер с детства дружил с Джеймсом Кэмероном, снялся как актёр в его студенческом фильме «Ксеногенез» и часто сотрудничал с ним. Он был соавтором сценариев «Терминатора» и «Терминатора 2», в частности именно он написал начальные сцены «Терминатора» с Сарой Коннор и в полицейском участке. Причём свои записи он тогда диктовал Кэмерону по телефону. В обоих фильмах Уишер сыграл камео: в первой части — полицейского, во второй — туриста.