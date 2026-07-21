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Умер Уильям Уишер, сценарист «Терминатора»

Кот-император
21 июля 08:52
73
1 минута на чтение
Семья сценариста Уильяма Уишера сообщила о его смерти, которая случилась ещё 14 июля. Уишеру был 71 год.
Уишер с детства дружил с Джеймсом Кэмероном, снялся как актёр в его студенческом фильме «Ксеногенез» и часто сотрудничал с ним. Он был соавтором сценариев «Терминатора» и «Терминатора 2», в частности именно он написал начальные сцены «Терминатора» с Сарой Коннор и в полицейском участке. Причём свои записи он тогда диктовал Кэмерону по телефону. В обоих фильмах Уишер сыграл камео: в первой части — полицейского, во второй — туриста.
Среди других сценариев Уильяма Уишера — боевики «Судья Дредд», «13-й воин», «Крепкий орешек 4», хоррор «Изгоняющий дьявола: Начало».

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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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