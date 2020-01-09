Друзья, не успели мы порадоваться пяти миллионам в кампании по подписке на МирФ, как пришло время… порадоваться ещё сильнее.

Благодаря вам мы за шесть дней до конца сборов взяли последнюю сверхцель — и побили собственный прошлогодний рекорд. Теперь «Мир фантастики» дважды собрал через краудфандинг больше средств, чем любое печатное СМИ в России.

Спасибо вам! Знать, что ты трудишься не зря, — это огромная радость. В 2020 году обещаем выпускать как можно больше интересных материалов, чтобы оправдать ваше доверие.

Кампания пока не окончена — есть еще шесть дней, чтобы оформить подписку на журнал или на отдельные спецвыпуски, прикупить сувениров и получить множество бонусов, среди которых теперь будет и перекидной календарь на 2021 год.

А мы на радостях поделимся, во-первых, обложкой нового номера, который только-только сдали в печать — и, надеемся, на следующей неделе уже начнём рассылать.