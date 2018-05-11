В 2015 году появились первые новости, что знаменитый приключенческий триллер о гигантских червях «Дрожь земли» запустят в виде сериала — радости поклонников не было предела. В прошлом году стало известно, что за адаптацию шоу возьмётся канал Syfy. Руководство позвало Кевина Бейкона на главную роль и студия приступила к съёмкам пилотного эпизода.

Но что-то пошло не так. В прошлом месяце актёр рассказал, что серия не понравилась боссам канала, и поэтому от сериала решили отказаться. Мы бы так и не узнали, что приготовила нам студия, если бы в Сети не появился готовый трейлер сериала. И выглядит он очень задорно!

Кажется, новому сериалу удалось перенять дух приключенческого триллера и комедии прошлых фильмов. Действие сюжета должно было развернуться спустя 25 лет после событий оригинала. Главный герой — всё тот же Валентайн, только спившийся и постаревший, и при этом страдающий синдромом героя. Ничего удивительного, раз в городке стоит статуя имени тебя!

Впрочем, стильная картинка в трейлере может быть заслугой лишь монтажёра или клипмейкера — мы не знаем, насколько удачным получился пилот. Хотя существует небольшой шанс, что проект заинтересует другой канал или стриминговый сервис. Именно так на свет появились «Дэдпул» и мультсериалы «Космический рубеж» и грядущий «Бесконечный поезд».

Напомним, вчера, 10 мая, Syfy закрыл один из лучших космических сериалов современности — шоу «Пространство», основанное на одноимённом цикле Джеймса Кори. Руководство решило не продлевать сериал после третьего сезона, который завершится в июле.