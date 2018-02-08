Кинокомпания Sony опубликовала первый тизер фантастического блокбастера «Веном» с Томом Харди в главной роли. Смотрите скорее!
Супергеройская картина расскажет об одном из главных противников Человека-паука — инопланетном симбионте Веноме. Правда, в ролике нам его почти не показывают — лишь в виде субстанции, запертой в стеклянной колбе.
Известно, что создатели планируют выпустить картину со взрослым рейтингом R. Сюжет «Венома» будет опираться на две ключевых серии комиксов об этом персонаже: «Смертоносный защитник» (Lethal protector) и «Планета симбиотов» (Planet of the Symbiotes) Дэвида Мишелини. В «Защитнике» Брока — носителя симбионта — похищают представители организации «Фонд жизни». Они планируют претворить в жизнь свой коварный план — при помощи субстанции создать армию суперсолдат. «Планета симбионтов» продолжает этот сюжет. Эдди Брок вновь сталкивается с агентами «Фонда» и узнаёт, что исследователи и учёные организации построили телепорт на планету симбионтов.
В российский прокат «Веном» выходит 4 октября.
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