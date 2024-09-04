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Вышел отрывок из отмененного шоу по Untitled Goose Game
Андрей Квасков
23 сентября 15:48
116
1 минута на чтение
Студия House House опубликовала отрывок из анимационного сериала по мотивам юмористической игры Untitled Goose Game.

Ролик представляет собой proof-of-concept из 2021 года, за который отвечала студия Chromosphere. К сожалению для поклонников «Гуся», потенциальный сериал не получил зеленый свет и проект отложили на полку.

В четырехминутном видео гусь издевается над журналистом и садовником во время интервью для ТВ с юмором в духе «Уоллеса и Громита».

Untitled Goose Game доступна на PC, PS4, Xbox One и Switch.

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Андрей Квасков
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