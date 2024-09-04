Вышел отрывок из отмененного шоу по Untitled Goose Game





Ролик представляет собой proof-of-concept из 2021 года, за который отвечала студия Chromosphere. К сожалению для поклонников «Гуся», потенциальный сериал не получил зеленый свет и проект отложили на полку.





В четырехминутном видео гусь издевается над журналистом и садовником во время интервью для ТВ с юмором в духе «Уоллеса и Громита».





Untitled Goose Game доступна на PC, PS4, Xbox One и Switch.



Студия House House опубликовала отрывок из анимационного сериала по мотивам юмористической игры Untitled Goose Game.