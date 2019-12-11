Вышел первый трейлер супергеройского сериала «Старгёрл»

DC Universe и The CW представили первый тизер ещё одного супергеройского сериала — «Старгёрл».

В центре сюжета — студентка Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), которая находит необычный космический посох своего отчима. Так девушка узнаёт, что отчим когда-то был помощником супергероя — и это сподвигает Кортни вдохновить новое поколение супергероев.

Первоначально шоу должно было стартовать ещё осенью 2019 года, но в итоге его перенесли. Сериал будет выходить по серии в неделю, сперва премьера на DC Universe, а на следующий день — на канале The CW.

Постер:

«Старгёрл» начнёт выходить весной 2020-го.