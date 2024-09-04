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Вышел тизер российской фантастики «Пришелец»
Андрей Квасков
9 сентября 12:09
334
1 минута на чтение
«Кинопоиск» опубликовал новый тизер «Пришельца» — российского фантастического фильма Ивана Соснина («Далекие близкие», «Иваново счастье», «Мамонты»). По сюжету, в небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего дурачка Леши, который поселился в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций.

В главных ролях сыграли Максим Стоянов («Юг», «Вызов») и Алена Мирошникова, для которой это первая актерская работа. Премьера «Пришельца» состоится 24 октября в кино.

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Андрей Квасков
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