Вышел тизер российской фантастики «Пришелец»

«Кинопоиск» опубликовал
новый тизер «Пришельца»
— российского фантастического фильма Ивана Соснина («Далекие близкие», «Иваново счастье», «Мамонты»
).
По сюжету, в небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего дурачка Леши, который поселился в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций.
В главных ролях сыграли Максим Стоянов («Юг», «Вызов») и Алена Мирошникова, для которой это первая актерская работа.
Премьера «Пришельца» состоится 24 октября в кино.