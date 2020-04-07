Вышел второй трейлер Angels of Death — официального анимационного сериала по Warhammer 40,000

Warhammer TV, медиаподразделение Games Workshop, выпустило второй трейлер Angels of Death — официального анимационного сериала по вселенной «сороковника».

Трейлер выполнен в черно-белой стилистике — лишь с редкими вкраплениями красного. Шоу обещает рассказать о конфликте Кровавых Ангелов с Тиранидами. Конкретные детали авторы не раскрывают. Сюжетом занимается The Warhammer Storyforge, куда входят в том числе некоторые писатели произведений по вселенной.

Ролик показали ещё на фестивале настольных игр Las Vegas Open 2020 в январе вместе с небольшим тизером.

Также официально компания работает над игровым шоу про инквизитора Грегора Эйзенхорна. А ещё обсуждает некую антологию.

А недавно из неофициальных роликов завершился цикл короткометражек Astartes. И стартовал Death of Hope.

Angels of Death должен выйти в 2020-м.