Вышел второй трейлер Angels of Death — официального анимационного сериала по Warhammer 40,000

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Warhammer TV, медиаподразделение Games Workshop, выпустило второй трейлер Angels of Death — официального анимационного сериала по вселенной «сороковника».

Трейлер выполнен в черно-белой стилистике — лишь с редкими вкраплениями красного. Шоу обещает рассказать о конфликте Кровавых Ангелов с Тиранидами. Конкретные детали авторы не раскрывают. Сюжетом занимается The Warhammer Storyforge, куда входят в том числе некоторые писатели произведений по вселенной.

Ролик показали ещё на фестивале настольных игр Las Vegas Open 2020 в январе вместе с небольшим тизером.

Также официально компания работает над игровым шоу про инквизитора Грегора Эйзенхорна. А ещё обсуждает некую антологию.

А недавно из неофициальных роликов завершился цикл короткометражек Astartes. И стартовал Death of Hope.

Angels of Death должен выйти в 2020-м.

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Рассказывают наши коллеги из видеоотдела HW.

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