Короткометражка: последняя часть фан-ролика Astartes по вселенной Warhammer 40,000

Аниматор и 3D-художник из Новой Зеландии опубликовал пятую и последнюю часть короткометражек по вселенной Warhammer 40,000 из серии Astartes. Она вышла самой продолжительной и эффектой.

Ролик завершает основной сюжет об Астартес. Автор признаётся, что у него в голове «ещё 40 тысяч историй», которые он бы хотел рассказать и показать. Он планирует продолжать и дальше, но просит поддержки (на Patreon и PayPal).

Первый эпизод Astartes стартовал чуть больше года назад. Обычно ролики шли минуту-две, а финальный вышел самым длинным. Дебютный ролик автор уже успел перерисовать и выложить.

Games Workshop сейчас работает над несколькими сериальными проектами во вселенной. Ранее компания показала тизер Angels of Death, в котором принимают участие Ричард Бойлан и Боман Модин — они занимались фан-фильмом Helsreach. Кроме того, GW готовит масштабный игровой сериал про инквизитора Эйзенхорна, некую антологию и несколько анимационных короткометражек.