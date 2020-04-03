Короткометражка: последняя часть фан-ролика Astartes по вселенной Warhammer 40,000

Аниматор и 3D-художник из Новой Зеландии опубликовал пятую и последнюю часть короткометражек по вселенной Warhammer 40,000 из серии Astartes. Она вышла самой продолжительной и эффектой.
Ролик завершает основной сюжет об Астартес. Автор признаётся, что у него в голове «ещё 40 тысяч историй», которые он бы хотел рассказать и показать. Он планирует продолжать и дальше, но просит поддержки (на Patreon и PayPal).
Первый эпизод Astartes стартовал чуть больше года назад. Обычно ролики шли минуту-две, а финальный вышел самым длинным. Дебютный ролик автор уже успел перерисовать и выложить.
Games Workshop сейчас работает над несколькими сериальными проектами во вселенной. Ранее компания показала тизер Angels of Death, в котором принимают участие Ричард Бойлан и Боман Модин — они занимались фан-фильмом Helsreach. Кроме того, GW готовит масштабный игровой сериал про инквизитора Эйзенхорна, некую антологию и несколько анимационных короткометражек.
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