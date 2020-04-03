Короткометражка: последняя часть фан-ролика Astartes по вселенной Warhammer 40,000

Видео, Фантастические короткометражки
0 минут на чтение

Аниматор и 3D-художник из Новой Зеландии опубликовал пятую и последнюю часть короткометражек по вселенной Warhammer 40,000 из серии Astartes. Она вышла самой продолжительной и эффектой.

Ролик завершает основной сюжет об Астартес. Автор признаётся, что у него в голове «ещё 40 тысяч историй», которые он бы хотел рассказать и показать. Он планирует продолжать и дальше, но просит поддержки (на Patreon и PayPal).

Первый эпизод Astartes стартовал чуть больше года назад. Обычно ролики шли минуту-две, а финальный вышел самым длинным. Дебютный ролик автор уже успел перерисовать и выложить.

Games Workshop сейчас работает над несколькими сериальными проектами во вселенной. Ранее компания показала тизер Angels of Death, в котором принимают участие Ричард Бойлан и Боман Модин — они занимались фан-фильмом Helsreach. Кроме того, GW готовит масштабный игровой сериал про инквизитора Эйзенхорна, некую антологию и несколько анимационных короткометражек.

Читайте также

Экранизации Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие 1

Экранизации Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие

 17.05.2019

Да, они существуют! От ужасного официального фильма про Ультрамаринов до фанатских мультфильмов, автора одного из которых взяли на работу в Games Workshop.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.