«За все надо платить» — трейлер мистического сериала «Малахит»

Стриминговый сервис Okko опубликовал дебютный трейлер мистического сериала «Малахит».
В центре сюжета парень по имени Рома, который находит в затопленном карьере магический малахит. Тот дарует ему силу оживлять рисунки, но вместе с этим пробуждается древний дух — Черный ворон. Он исполнит любое желание — за определенную цену.
За постановку отвечает Александр Богуславский («Встретимся вчера»). А главные роли исполнили Екатерина Темнова («Огонь»), Алексей Родионов («Гатчина. Молчание Сильвии») и Сергей Чикин («Киберпапа»).
Премьера состоится «скоро» — точной даты пока нет.
