«Звёздные войны: Девятый джедай» — финальный трейлер аниме раскрывает тайну серебряного меча

Сериал основан на одной из серий антологии «Звёздные войны: Видения». Из этого трейлера мы узнаём подробности сюжета: Джуро, стремящийся возродить орден джедаев, создаёт новые мечи и привлекает на свою сторону Кару, дочь своего бывшего товарища, могущественного джедая Жиму. Кара пытается найти своего отца, владевшего в своё время уникальным серебряным мечом. В своё время он противостоял Империи, использовавшей кайбер-кристаллы для создания очень мощного оружия.