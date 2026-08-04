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«Звёздные войны: Девятый джедай» — финальный трейлер аниме раскрывает тайну серебряного меча

Кот-император
4 августа 09:44
82
1 минута на чтение
Disney+ и Hulu опубликовали финальный трейлер аниме-сериала «Звёздные войны: Девятый джедай». Его премьера уже завтра, 5 августа.
Сериал основан на одной из серий антологии «Звёздные войны: Видения». Из этого трейлера мы узнаём подробности сюжета: Джуро, стремящийся возродить орден джедаев, создаёт новые мечи и привлекает на свою сторону Кару, дочь своего бывшего товарища, могущественного джедая Жиму. Кара пытается найти своего отца, владевшего в своё время уникальным серебряным мечом. В своё время он противостоял Империи, использовавшей кайбер-кристаллы для создания очень мощного оружия.
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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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