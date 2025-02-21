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#подкаст#итоги 2024#лучшие сериалы

Вспоминаем ещё больше сериалов 2024 года во второй части 163 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
21 февраля 13:00
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Во второй части «Фантастического Подкаста» этой недели — обсуждаем фантастические новинки сериального мира прошлого года. У микрофона всё те же лица — Роман Файницкий, Денис Старостин и Юлий Ким. В этой части выпуска: - подозрительные японские роботы - двойники и копии в квантовой запутанности - тёмный лес космоса, в котором живут чудовища - Годзилла! Просто Годзилла - фландеризация «Фоллаута» - злой Колин Фаррелл, в которого мы влюбились - ...и добрый Колин Фаррелл, в которого мы тоже влюбились Все наши любимые оригинальные релизы — в этих, предпоследних итогах года!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#итоги 2024#лучшие сериалы
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