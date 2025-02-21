Вспоминаем ещё больше сериалов 2024 года во второй части 163 выпуска «Фантастического подкаста»

Во второй части «Фантастического Подкаста» этой недели — обсуждаем фантастические новинки сериального мира прошлого года. У микрофона всё те же лица — Роман Файницкий, Денис Старостин и Юлий Ким. В этой части выпуска: - подозрительные японские роботы - двойники и копии в квантовой запутанности - тёмный лес космоса, в котором живут чудовища - Годзилла! Просто Годзилла - фландеризация «Фоллаута» - злой Колин Фаррелл, в которого мы влюбились - ...и добрый Колин Фаррелл, в которого мы тоже влюбились Все наши любимые оригинальные релизы — в этих, предпоследних итогах года!