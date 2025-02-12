Начинаем обсуждать лучшее аниме 2024 года в первой части 162 выпуска «Фантастического подкаста»

Всем ня в этом чатике! Фантастический подкаст продолжает подводить итоги 2024 года. В этот раз поговорим про аниме! Трое авантюристов — Олег Поторокин, Дмитрий Кинский и наш специальный гость Алекс Лапшин — решили спуститься в это бездонное подземелье в поисках самых лучших и не очень тайтлов.