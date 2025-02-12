Начинаем обсуждать лучшее аниме 2024 года в первой части 162 выпуска «Фантастического подкаста»

Всем ня в этом чатике! Фантастический подкаст продолжает подводить итоги 2024 года. В этот раз поговорим про аниме! Трое авантюристов — Олег Поторокин, Дмитрий Кинский и наш специальный гость Алекс Лапшин — решили спуститься в это бездонное подземелье в поисках самых лучших и не очень тайтлов.
В первой части:
- «ДанДаДан», «Подземелье вкусностей» и как молодые режиссёры спасают аниме.
- «Атака титанов» – последнее глобальное аниме?
- Как один музыкальный дуэт максимально хайпанул в этом году.
- Ненавидит ли автор «Магии и мускул» «Гарри Поттера»?
- «Блич» в своей лучшей форме, но работает ли он так же, как раньше?
- Сёнен про скуфа «Кайдзю №8» и причём тут «Моя геройская академия».
- Вытираем слёзы ностальгии вместе с ремейками «Ранмы 1/2», «Бродяги Кэнсина» и «Волчицы и пряностей».
- А что там со вторым сезоном No Game No Life?
- Грустим, что у «Спирали» вышел только один эпизод.
- «Отряд самоубийц в ином мире» внезапно хорош?
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