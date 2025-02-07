Пребываем в Восторге от Bioshock в 161 выпуске «Фантастического подкаста»

Участники «Фантастического Подкаста» отправляются в Восторг! Роман Файницкий, Данила Ряснянский и Василий Владимирский опускаются в самые глубины (и возносятся на вершины) игровой серии Bioshock.





В этом выпуске:





- Оглядываемся на великие идеи: обсуждаем Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» и юношескую любовь к объективизму;





- Спускаемся вглубь Bioshock: заново влюбляемся в Восторг, сочувствуем Эндрю Райану и тщательно следуем инструкции;





- Бродим по дну Bioshock 2: беседуем о коллективизме, забвении сиквела и способах не обезуметь на развалинах утопии;



