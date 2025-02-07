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#подкаст#видеоигры

Пребываем в Восторге от Bioshock в 161 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
7 февраля 15:00
Участники «Фантастического Подкаста» отправляются в Восторг! Роман Файницкий, Данила Ряснянский и Василий Владимирский опускаются в самые глубины (и возносятся на вершины) игровой серии Bioshock.

В этом выпуске:

- Оглядываемся на великие идеи: обсуждаем Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи» и юношескую любовь к объективизму;

- Спускаемся вглубь Bioshock: заново влюбляемся в Восторг, сочувствуем Эндрю Райану и тщательно следуем инструкции;

- Бродим по дну Bioshock 2: беседуем о коллективизме, забвении сиквела и способах не обезуметь на развалинах утопии;

- И наконец, поднимаемся ввысь — на американские горки Bioshock Infinite! Катаемся по спиралям времени и порочным кругам мести и раз за разом приводим невинную деву к светлому будущему.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#видеоигры
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