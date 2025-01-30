Пересматриваем лучшие фильмы 2024 года в 160 выпуске «Фантастического подкаста»

На этой неделе мы приглашаем вас в фантастический кинотеатр! Сегодня четверо кинолюбителей с очень разными вкусами — Роман Файницкий, Денис Старостин, Илья Глазков и Кирилл Размыслович — обсудили ВСЮ кинофантастику года. От крупнобюджетных вершин до самых неизведанных глубин фантастического кинопроката: театральные релизы, стриминг-релизы, ютуб-релизы и не только!