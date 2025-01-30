Пересматриваем лучшие фильмы 2024 года в 160 выпуске «Фантастического подкаста»

На этой неделе мы приглашаем вас в фантастический кинотеатр! Сегодня четверо кинолюбителей с очень разными вкусами — Роман Файницкий, Денис Старостин, Илья Глазков и Кирилл Размыслович — обсудили ВСЮ кинофантастику года. От крупнобюджетных вершин до самых неизведанных глубин фантастического кинопроката: театральные релизы, стриминг-релизы, ютуб-релизы и не только!
В этом выпуске:
— Битва сиквелов: вторая часть «Дюны» против... второй части «Смерча»?
— «Чужой: Ромул» против документального фильма о создании «Чужих»
— «Падение Империи» против журналистских идеалов — выбираем сторону между эмоциональностью и отстраненностью
— «Субстанция», «Полночь с Дьяволом», «Улыбка-2» и прочие звезды сезона (пост)хорроров: выбираем свои любимые страхи
— А также обсуждаем, спорим, разбираем остальных героев сезона: Бёртона и Снайдера, Лантимоса и Копполу, Михаила Локшина и Джоэля Хэвера.
Будьте осторожны: внутри выпуска есть некоторое количество бобров!
Список упомянутых фильмов
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