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#итоги 2024#кино#что посмотреть#подкаст

Пересматриваем лучшие фильмы 2024 года в 160 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
30 января 14:00
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На этой неделе мы приглашаем вас в фантастический кинотеатр! Сегодня четверо кинолюбителей с очень разными вкусами — Роман Файницкий, Денис Старостин, Илья Глазков и Кирилл Размыслович — обсудили ВСЮ кинофантастику года. От крупнобюджетных вершин до самых неизведанных глубин фантастического кинопроката: театральные релизы, стриминг-релизы, ютуб-релизы и не только!
В этом выпуске:
— Битва сиквелов: вторая часть «Дюны» против... второй части «Смерча»?
— «Чужой: Ромул» против документального фильма о создании «Чужих»
— «Падение Империи» против журналистских идеалов — выбираем сторону между эмоциональностью и отстраненностью
— «Субстанция», «Полночь с Дьяволом», «Улыбка-2» и прочие звезды сезона (пост)хорроров: выбираем свои любимые страхи
— А также обсуждаем, спорим, разбираем остальных героев сезона: Бёртона и Снайдера, Лантимоса и Копполу, Михаила Локшина и Джоэля Хэвера.
Будьте осторожны: внутри выпуска есть некоторое количество бобров!

Список упомянутых фильмов

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#итоги 2024#кино#что посмотреть#подкаст
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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