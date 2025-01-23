Вспоминаем лучшие книги 2024 года в 159 выпуске «Фантастического подкаста»

📚 «Фантастический подкаст» продолжает подводить итоги года! И в этом выпуске ведущий Павел Обиух вместе с Марой Рудневой, Василием Владимирским, Марией Лебеденко и Дмитрием Злотницким рассматривают обложки и шуршат страницами лучших книг, которые добрались до читателей в 2024.

В этом выпуске:

📕 Называем главные фантастические романы года — а заодно разбираемся, какую книгу срочно нужно прочитать всем участникам подкаста, и при чём тут собаки.

📗 Выясняем, где лучше всего искать новости о книжных новинках — и совершенно не намекаем на МФ.

📘 Говорим о тенденциях книжного рынка — смотрим на Восток, вспоминаем классику и ругаем плохие любовные истории.