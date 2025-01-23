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#подкаст#итоги 2024#Что почитать#лучшие книги

Вспоминаем лучшие книги 2024 года в 159 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
23 января 14:00
54
📚 «Фантастический подкаст» продолжает подводить итоги года! И в этом выпуске ведущий Павел Обиух вместе с Марой Рудневой, Василием Владимирским, Марией Лебеденко и Дмитрием Злотницким рассматривают обложки и шуршат страницами лучших книг, которые добрались до читателей в 2024.
В этом выпуске:
📕 Называем главные фантастические романы года — а заодно разбираемся, какую книгу срочно нужно прочитать всем участникам подкаста, и при чём тут собаки.
📗 Выясняем, где лучше всего искать новости о книжных новинках — и совершенно не намекаем на МФ.
📘 Говорим о тенденциях книжного рынка — смотрим на Восток, вспоминаем классику и ругаем плохие любовные истории.
📙 Предвкушаем фантастические романы, которые выйдут в 2025-м — и перечисляем книги, которые ждём с особым нетерпением.

Список упомянутых книг

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#итоги 2024#Что почитать#лучшие книги
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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