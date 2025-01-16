Обсуждаем лучшие игры 2024 года в 158 выпуске «Фантастического подкаста»

Пришло время смыть с лица лечебную маску из салата оливье и заняться подведением итогов 2024 года. Первыми выступают Евгений Пекло, Данил Ряснянский и Денис Майоров — это трио отчаянных геймеров собралось обсудить видеоигровое послевкусие ушедшего года.





- Был ли 2024 год плохим для геймеров или это только кажется?





- Хватит ли пальцев одной руки, чтобы пересчитать крупные игровые компании, которые не разочаровали аудиторию и не облажались, соответственно своему статусу — по-крупному?





- Какие из игр оказались действительно достойными внимания и смогли покорить сердечки авторов и редакторов «Мира фантастики»?



