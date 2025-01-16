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#подкаст#итоги 2024#видеоигры

Обсуждаем лучшие игры 2024 года в 158 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
16 января 18:00
30
Пришло время смыть с лица лечебную маску из салата оливье и заняться подведением итогов 2024 года. Первыми выступают Евгений Пекло, Данил Ряснянский и Денис Майоров — это трио отчаянных геймеров собралось обсудить видеоигровое послевкусие ушедшего года.

Разбираемся:

- Был ли 2024 год плохим для геймеров или это только кажется?

- Хватит ли пальцев одной руки, чтобы пересчитать крупные игровые компании, которые не разочаровали аудиторию и не облажались, соответственно своему статусу — по-крупному?

- Какие из игр оказались действительно достойными внимания и смогли покорить сердечки авторов и редакторов «Мира фантастики»?

Об этом и многом другом — в первом постновогоднем выпуске Фантастического подкаста!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#итоги 2024#видеоигры
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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