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#подкаст#Sony#супергерои#Веном

Хороним «паучью» киновселенную Sony в 157 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
9 января 13:00
13
В Фантастическом подкасте рубрика «некролог». Юлий Ким и Дмитрий Шепелёв отпевают только что почившую паучью киновселенную от Sony Pictures. Правда говорить о покойнике только хорошее совсем не получилось, но мы хотя бы попытались.
В этом выпуске:
• Как Sony во все это влезла и зачем?
• Первый «Веном» — сразу гниль или всё-таки guilty pleasure?
• Второй «Веном» — стиль от Энди Серкиса или тотальное разочарование?
• «Морбиус» — унылый безвкусный мышиный помёт или... а, нет, тут без вариантов.
• «Мадам Паутина» — вообще-то неплохое повествовательное кино, но что же стало реальной причиной тотального провала?
• Третий «Веном» — монолог Юлия, которого сильно бомбит.
• Ждали ли мы что-то от «Крейвена»?

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#Sony#супергерои#Веном
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:3дня
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