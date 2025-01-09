Хороним «паучью» киновселенную Sony в 157 выпуске «Фантастического подкаста»

В Фантастическом подкасте рубрика «некролог». Юлий Ким и Дмитрий Шепелёв отпевают только что почившую паучью киновселенную от Sony Pictures. Правда говорить о покойнике только хорошее совсем не получилось, но мы хотя бы попытались.
В этом выпуске:
• Как Sony во все это влезла и зачем?
• Первый «Веном» — сразу гниль или всё-таки guilty pleasure?
• Второй «Веном» — стиль от Энди Серкиса или тотальное разочарование?
• «Морбиус» — унылый безвкусный мышиный помёт или... а, нет, тут без вариантов.
• «Мадам Паутина» — вообще-то неплохое повествовательное кино, но что же стало реальной причиной тотального провала?
• Третий «Веном» — монолог Юлия, которого сильно бомбит.
• Ждали ли мы что-то от «Крейвена»?
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