Листаем «Чёрную книгу» в 156 выпуске «Фантастического подкаста»

Бог в помощь, дорогие слушатели! Сегодня мы отправляемся в виртуальную версию Чердынского уезда Пермской губернии. В честь скорого релиза официальной настольной игры, штатный религиовед Леонид Мойжес, эксперт по JRPG Сергей Цилюрик и просто патриот Данила Раснянский собрались, чтобы обсудить «Чёрную книгу» российской студии Morteshka.
Узнайте из выпуска:
😈Как мы впервые столкнулись с человеколосем.
😈В чём секрет успеха игры про ведьму Василису.
😈Как можно показывать российскую культуру в видеоиграх.
😈Чего мы ждём от Morteshka в будущем.
😈 В какие игры можно поиграть, если «Чёрной Книги» вам показалось мало.
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