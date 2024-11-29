Листаем «Чёрную книгу» в 156 выпуске «Фантастического подкаста»

Бог в помощь, дорогие слушатели! Сегодня мы отправляемся в виртуальную версию Чердынского уезда Пермской губернии. В честь скорого релиза официальной настольной игры, штатный религиовед Леонид Мойжес, эксперт по JRPG Сергей Цилюрик и просто патриот Данила Раснянский собрались, чтобы обсудить «Чёрную книгу» российской студии Morteshka.