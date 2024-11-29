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#рецензии на книги#Что почитать#стимпанк

К. У. Джетер «Ночь морлоков». По следам Герберта Уэллса

Анна Мистунина
23 декабря 10:00
1360
2 минуты на чтение
Путешественник во времени завершил рассказ. Недоверчивые гости расходятся, а сам Путешественник отправляется обратно в будущее с фотоаппаратом наперевес. На этом месте заканчивается классический роман Герберта Уэллса, и здесь же начинается история К. У. Джетера. Очень скоро вместо мирного викторианского Лондона глазам читателя предстанет Лондон ближайшего будущего, разрушенный бомбёжкой, и марширующие по горам трупов отряды боевых морлоков в солнцезащитных очках. А затем, не дав читателю отдышаться, автор предъявит ему, ни больше ни меньше самого Мерлина и короля Артура и отправит в квест на поиски легендарного меча Экскалибура. А если вам и этого ещё мало — в сточных туннелях под городом уже всплывает паровая субмарина древних атлантов, а управляет грядущим апокалипсисом злобная мумия из замка Монсегюр.
K. W. Jeter
Morlock Night
Роман
Жанр: стимпанк, литературная игра  
Выход оригинала: 1979
Художник: Е. Куликова
Переводчик: Г. Крылов
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Фантастика. Трендмейкеры»
Возрастной рейтинг: 16+
320 с., 2000 экз.
Похоже на:
Герберт Уэллс «Машина времени»
Стивен Бакстер «Корабли времени»
Это не просто стимпанк в его лучшем виде — это книга, во многом положившая начало самому жанру. Любопытна история её появления. В 1976 году один британский издатель задумал выпустить серию из десяти фантастических романов о короле Артуре, который возрождается в разные эпохи, чтобы спасти Британию от очередной беды. К. У. Джетера пригласили поучаствовать в проекте, однако серия так и не вышла, зато именно благодаря этой идее на свет и появилась «Ночь морлоков».

Главный герой романа, мистер Эдвин Хоккер (молчаливый джентльмен, вскользь упомянутый в «Машине времени» Уэллса) — вполне типичный представитель своего времени, манерный сноб, которого вид дерзкой женщины в мужской одежде шокирует сильнее, чем руины родного города. Впрочем, соображает он быстро и вскоре на пару с той самой дерзкой женщиной отправляется спасать мир, не жалея ни собственных стереотипов, ни отличного твидового костюма. Тем временем Мерлин и его злой двойник разыгрывают судьбы мира в шахматной партии, а неожиданно развитые морлоки обрушивают на героя одно бедствие за другим — и из всех он выбирается с честью.

Правда, лишь затем, чтобы тут же оказаться по уши в новых проблемах. События и эпохи сменяются с бешеной скоростью, технологии и магия громоздятся друг на друга, и кажется, что эта конструкция вот-вот рухнет — но каким-то образом она удерживается до самого конца. Который, к сожалению, разочаровывает. Уж очень неубедительно подставляются злодеи, буквально приглашая себя победить, а неожиданный «вот это поворот» до того предсказуем, что просто не мог не случиться. В результате вселенская угроза оказывается этаким Тараканищем, что наводит на всех ужас, а гибнет от одного клевка.

Немного портят впечатление и сюжетные несостыковки. Например, путешествия во времени недопустимы, потому что вызывают неминуемый коллапс Вселенной, — это объясняет Мерлин, который сам шастает туда-сюда во времени и переносит других постоянно без всяких последствий. Машину времени заклинило на одном-единственном маршруте — но именно с её помощью двойник Мерлина собирает в разных эпохах копии Экскалибура, чтобы отнять у меча волшебную силу.

Но даже при всех этих недостатках роман остаётся захватывающим приключением, способным порадовать даже пресыщенного современного читателя, — и при этом настоящей классикой жанра.
Итог: задорное, хоть и не до конца проработанное продолжение классической «Машины времени», которое фактически положило начало жанру стимпанк. И, невзирая на ряд недостатков, всё ещё великолепно читается даже спустя полвека с момента написания. Главное, не воспринимать книгу слишком серьёзно.

Слово творца

Лично мне кажется, что такие фантазии на викторианскую тему станут следующей «большой волной», особенно если мы с Пауэрсом и Блэйлоком сможем разработать подходящий собирательный термин для них. Что-нибудь на тему свойственных той эпохе технологий… Там, «Стимпанк», например…
Из письма К. У. Джетера в редакцию журнала Locus.
Но зреть здесь, в Лондоне, уродливый лик разрушения… я впал в бешенство от такого попрания заведённого порядка вещей, в какое, наверное, впал бы астроном, увидев, что планеты сошли с орбит и устроили пляски на солнце. Признаюсь, кровь моя вскипела с блаженным воодушевлением при мысли, что я нашпигую пулями сердца тех негодяев, которые вторглись — к тому же без должного извещения о своих намерениях — на землю моей зелёной и священной родины.

К. У. Джетер «Ночь морлоков»

7

оценка

Стоит ли читать?

Да — как минимум из уважения к классике, как максимум ради яркого и нескучного фантастического приключения, к тому же написанного отличным языком.

Удачно

  • грамотный оммаж Герберту Уэллсу
  • отличная стилизация под стиль авторов XIX века
  • убедительный главный герой
  • бодрый темп повествования
  • смешение технологий и магии

Неудачно

  • сюжетные несостыковки
  • смазанная концовка

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Анна Мистунина
#рецензии на книги#Что почитать#стимпанк
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