К. У. Джетер «Ночь морлоков». По следам Герберта Уэллса

Это не просто стимпанк в его лучшем виде — это книга, во многом положившая начало самому жанру. Любопытна история её появления. В 1976 году один британский издатель задумал выпустить серию из десяти фантастических романов о короле Артуре, который возрождается в разные эпохи, чтобы спасти Британию от очередной беды. К. У. Джетера пригласили поучаствовать в проекте, однако серия так и не вышла, зато именно благодаря этой идее на свет и появилась «Ночь морлоков».









Главный герой романа, мистер Эдвин Хоккер (молчаливый джентльмен, вскользь упомянутый в «Машине времени» Уэллса) — вполне типичный представитель своего времени, манерный сноб, которого вид дерзкой женщины в мужской одежде шокирует сильнее, чем руины родного города. Впрочем, соображает он быстро и вскоре на пару с той самой дерзкой женщиной отправляется спасать мир, не жалея ни собственных стереотипов, ни отличного твидового костюма. Тем временем Мерлин и его злой двойник разыгрывают судьбы мира в шахматной партии, а неожиданно развитые морлоки обрушивают на героя одно бедствие за другим — и из всех он выбирается с честью.





Правда, лишь затем, чтобы тут же оказаться по уши в новых проблемах. События и эпохи сменяются с бешеной скоростью, технологии и магия громоздятся друг на друга, и кажется, что эта конструкция вот-вот рухнет — но каким-то образом она удерживается до самого конца. Который, к сожалению, разочаровывает. Уж очень неубедительно подставляются злодеи, буквально приглашая себя победить, а неожиданный «вот это поворот» до того предсказуем, что просто не мог не случиться. В результате вселенская угроза оказывается этаким Тараканищем, что наводит на всех ужас, а гибнет от одного клевка.





Немного портят впечатление и сюжетные несостыковки. Например, путешествия во времени недопустимы, потому что вызывают неминуемый коллапс Вселенной, — это объясняет Мерлин, который сам шастает туда-сюда во времени и переносит других постоянно без всяких последствий. Машину времени заклинило на одном- единственном маршруте — но именно с её помощью двойник Мерлина собирает в разных эпохах копии Экскалибура, чтобы отнять у меча волшебную силу.



