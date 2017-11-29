Какие сериалы посмотреть? Декабрь 2017

Декабрь — месяц прощания. Скоро нас ждёт традиционный рождественский спецвыпуск «Доктора кто» — и для Двенадцатого Доктора он станет последним. Вероятно, приближаются к финалу и «Агенты Щ.И.Т.а» — ходят слухи о возможном закрытии сериала. Фанатам этих двух шоу пропускать две главные премьеры месяца нельзя никак. Помимо них, фантастических премьер в этом декабре не так много. Поэтому мы добавили в подборку пару любопытных сериалов, с фантастикой не связанных.

Агенты Щ.И.Т., 5 сезон

Когда и где? 1 декабря, ABC

Что? Супергеройско-шпионский боевик по киновселенной Marvel.

О чём? Об организации Щ.И.Т., которая подчищает за Мстителями, вербует супергероев и нейтрализует суперзлодеев. Правда, работа у них спорится не всегда: то в Щ.И.Т. внедрятся шпионы «Гидры», то организацию запретят, то человечество чуть не устроит геноцид сверхлюдей. Хорошо ещё, что теперь агентам помогает супергерой Призрачный гонщик.

Чего ждём? Приключений в космосе! В конце прошлого сезона агента Коулсона и его команду кто-то уволок на космическую станцию. Героям нужно узнать, куда именно они попали, сбежать и вернуться на Землю, чтобы спасти её от… чего-то, что создатели не стали спойлерить. Впрочем, сериал привязан к киновселенной Marvel, а все мы знаем, какой космический злодей появится в «Войне бесконечности» уже через год.

Согласно фанатской теории, в этом сезоне нас познакомят с конкурентами Щ.И.Т.а — организацией М.Е.Ч., которая, вероятно, и похитила агентов. Ещё мы увидим последствия сделки Коулсона с Призрачным гонщиком. Наконец, судя по слухам о конфликте между каналом ABC и студией Marvel, это может оказаться последний или предпоследний сезон «Агентов Щ.И.Т.» — по крайней мере, на ABC. На этот случай создатели наверняка подведут хотя бы промежуточные итоги.

Доктор Кто: Дважды давным-давно

Когда? 25 декабря, BBC

Что? Хронофантастика. Спецвыпуск «Доктора Кто»

О чём? Перед тем, как уйти в историю, Двенадцатый Доктор встретит Первого. Его роль в эпизоде исполнил Дэвид Брэдли, действительно похожий на Первого Доктора — Уильяма Хартнелла. Двух Докторов занесёт в застывший во времени момент Первой мировой, где они встретят некоего Капитана (по слухам, это отец Бригадира, давнего спутника Доктора). А ещё в этом эпизоде вернётся Билл — возможно, в последний раз.

Чего ждём? Последний эпизод как для шоураннера Стивена Моффата, так и для актёра Питера Капальди и его Двенадцатого Доктора. В конце эпизода он регенерирует в Тринадцатую в исполнении Джоди Уитакер, и начнётся новая эра.

Тьма

Когда и где? 1 декабря, Netflix

Что? Триллер, возможно, мистический. На немецком языке.

О чём? В маленьком германском городке пропадают двое детей. Разыскивая их, герои натыкаются на мрачные тайны, которые хранит этот «больной» и «проклятый» городишко. Судя по всему, подобные преступления тут случаются раз в поколение.

Чего ждём? Ни трейлер, ни анонс не показывают никакой мистики. Но из-за атмосферы и деталей невозможно отделаться от мысли, что нас ждёт вариация на тему «Оно» и «Очень странных дел». Тут и регулярные убийства детей, и маленький осенний городок, герои ездят на велосипедах и машут фонариками, а один даже носит жёлтую куртку.

Впрочем, с большой вероятностью за исчезнованиями стоит не зубастый потусторонний дух (его бы непременно спойлернули), а временной парадокс. Зря, что ли, в трейлере на разные лады повторяют, что «будущее влияет на прошлое» и «время заключено в цикл», а главный вопрос — не «кто» и «как» убил, а «когда»?

Хэппи!

Когда и где? 6 декабря, Syfy

Что? Чёрная сказочная комедия. Экранизация одноимённого комикса знаменитого Гранта Моррисона.

О чём? Спившийся отставной полицейский Ник Сакс подрабатывал киллером, пока его самого не застрелили. Пережив клиническую смерть, он начинает видеть маленького мультяшного единорога Хэппи — синего, крылатого и говорящего. Хэппи заставляет Ника делать добрые дела. Для начала — спасти девочку, которую похитил псих в костюме Санта-Клауса. Хэппи появился именно из-за неё, ведь он её воображаемый друг.

Чего ждём? Судя по комиксу — жёсткую циничную комедию с обилием сатиры, натурализма, матерщины и жестокости. Насколько удачную — трудно сказать. Возглавляет проект Брайан Тейлор, режиссёр с противоречивым резюме. На его счету есть экранизации комиксов, но довольно слабые: «Джона Хекс» и второй «Призрачный гонщик». С другой стороны, он же снял неплохой боевик «Адреналин» и необычную антиутопию «Геймер». Может, именно на ТВ Тейлор раскроется с лучшей стороны, благо первоисточник к тому располагает.

Ника играет Кристофер Мелони, известный по роли полицейского в сериале «Закон и порядок», что делает эту роль очень самоироничной. Уже в тизере про героя говорят: «Кто бы мог подумать, что он был лучшим детективом?»

Библиотекари, 4 сезон

Когда и где? 20 декабря, TNT

Что? Ироничное городское фэнтези, спин-офф серии фильмов «Библиотекарь».

О чём? О Библиотекарях — работниках древней Библиотеки, существующей вне пространства. В ней, помимо книг, хранится масса магических артефактов, от меча Экскалибура до Ковчега Завета и ящика Пандоры. Неудивительно, что её то и дело пытаются захватить мифические создания вроде древнеегипетского Апопа и злодеи из книг вроде профессора Мориарти. Главная героиня, Ив Бэрд, — Хранитель, что-то вроде главы службы безопасности Библиотеки.

Чего ждём? В этом сезоне главными злодеями сделают католических священников. Оказывается, в Ватикане есть тайный Еретический Орден Теней, который мечтает погрузить мир во тьму средневековья, а для этого надо разрушить Библиотеку. Главу ордена играет Джон Ноубл («За гранью»).

А ещё у Библиотеки появится новый Хранитель — Николь. По сюжету она погибла ещё до начала сериала, защищая от злодеев машину времени Герберта Уэллса, а теперь вдруг воскресла. Николь начнёт соперничать с Ив, которая заняла её место, а Библиотекарь Флинн, герой изначальных фильмов, засомневается, доверять ли старой боевой подруге. На всё это им отвели больше времени, чем обычно, — в сезоне будет 12 эпизодов вместо прежних 10.

Падение ордена

Когда и где? 6 декабря, History

Что? Историческая драма.

О чём? О последних днях одного из самых могущественных рыцарских орденов — храмовников, они же тамплиеры. Главным героем сериала станет рыцарь Лэндри, ветеран крестовых походов, помешанный на поисках Священного Грааля. А противниками рыцарей станут папа римский Климент и король Франции Филипп.

Чего ждём? Благодаря учебникам истории, конец этого минисериала немного предсказуем. Спойлер: тамплиеров обвинят в ереси и заговоре против короля, а после сожгут на кострах. Но не только же ради неожиданных концовок мы смотрим сериалы! До финала нам предстоит ещё десять серий придворных интриг и красивых средневековых битв.

Кстати, один из продюсеров сериала — актёр Джереми Реннер, знаменитый по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel. Он и сам появится в сериале, но какую именно роль сыграет, пока неизвестно.

Жан-Клод Ван Джонсон

Когда и где? 15 декабря, Amazon

Что? Комедийный шпионский боевик.

О чём? О Жан-Клоде Ван Дамме. Нет, не герое Ван Дамма, а о самом актёре, который в сериале играет себя. По сюжету Ван Дамм стал кем-то вроде частного суперагента под псевдонимом Джонсон. А съёмки фильмов, в которых он играет суперменов, служат ему прикрытием.

Чего ждём? Тонну самоиронии от одного из самых крутых героев нашего детства. В трейлере Ван Дамм не стесняется показать, как получает по морде, промахивается и неумело маскируется. Но при этом он не выставляет себя на посмешище: Ван Дамм в исполнении Ван Дамма всё-таки крутой мужик, хоть и способный на ошибку. И безумно популярный, к тому же: когда он проникает на секретную базу, охранники всей толпой бегут к нему… взять автограф. Пилотный эпизод шоу уже вышел, и отзывы на него по большей части позитивные.