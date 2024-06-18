«Сын за сына»: первые впечатления от старта второго сезона «Дома дракона»

После событий конца первого сезона прошло всего несколько дней. Раскол между фракциями «чёрных» (Рейнира) и «зелёных» (Алисента) Таргариенов становится всё глубже из-за недавней трагедии. Принц Эймонд, сын Алисенты и наездник драконицы Вхагар, убивает сына Рейниры Люцериса и его дракона Арракса. После этого все закономерно замирают в ожидании неминуемого объявления войны…

Осторожно, спойлеры! Текст опирается на сюжет первого сезона и раскрывает некоторые (не самые важные) детали событий первой серии. Если не хотите совсем никаких спойлеров, перед прочтением лучше посмотрите новый эпизод (и первый сезон).

House of the Dragon (s2) Жанр: эпическое фэнтези, драма Шоураннер: Райан Кондал В ролях: Мэтт Смит, Рис Иванс, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Стив Туссэн, Ив Бэст, Фабьен Франкель и другие Премьерный показ второго сезона: 16 июня 2024 года, HBO Продолжительность первого эпизода: 54 минуты Похоже на: «Игра престолов», «Ведьмак», «Борджиа», «Властелин колец»

…но за прошедший час второго сезона войну никто никому так и не объявил. Режиссёр первой серии «Сын за сына» Алан Тейлор когда-то работал над «Игрой престолов» и предпочёл не бросаться в омут с головой, а аккуратно выровнять фигуры на шахматной доске перед предстоящей смертоносной партией. Правда, ни он, ни Райан Кондал, который отвечал за сценарий, даже не собирались церемониться с новичками и объяснять, кто тут чей сын, брат, муж и дедушка. Если вы смотрели предыдущий сезон вполглаза, вам понадобится время, чтобы вспомнить, кто все эти хмурые белокурые люди. К счастью, здесь не будет ни временных скачков, ни новых героев — шоураннеры тщательно перебирают карточки с уже знакомыми действующими лицами и показывают, что с ними происходит в текущий момент. Вот Рейнира, она убита горем и в основном молчит, вот Деймон, он рвётся в бой и использует грязные методы, как и подобает его характеру, а вот Алисента, она ставит свечку за погибшего Люцериса и в глубине души всё ещё надеется помириться с бывшей подругой.

Большая часть серии занята экспозицией. Из-за этого может показаться, что сюжет почти не двигается: герои ходят, хмурят брови и плетут интриги. За последний пункт отвечают в основном десница Отто Хайтауэр и советник Ларис Стронг — они оба старательно закладывают основу для будущих интересных поворотов. Самое неожиданное раскрытие среди всех персонажей получил король-узурпатор Эйгон II Таргариен. Казалось, что с ним уже всё понятно, но этот распутник и повеса, подозрительно напоминающий Джоффри Баратеона, благодаря паре сцен теперь воспринимается совершенно иначе. А вот его брат Эймонд, всё активнее излучающий флюиды высших эльфов из «Властелина колец», проявить себя почти ничем не успел — хотя явно очень-очень хотел.

Единственное значимое событие происходит в самом конце серии. Да, оно действительно может спровоцировать новый виток сюжета, и, скорее всего, так и будет, но потом. На текущий момент сериал оказался скуп на «вау» и «ух», и если вы смотрите его только ради них, придётся набраться терпения. Даже драконы в основном скромно летают где-то на фоне, только чтобы напомнить, что мы тут всё же эпическое фэнтези смотрим, а не историческую драму. Судя по всему, все зрелищные моменты с их участием ожидают нас позже. В единственной сцене, где дракона показывают вблизи, глаз цепляется за не самые удачные спецэффекты — может, весь бюджет ушёл на удачные, которые мы пока не видели?

Но всё это не значит, что серия получилась провальной и не заслуживает внимания. В «Доме дракона» теперь новая заставка — может, не такая впечатляющая, как предыдущие, но необычная и стильная. Сразу после неё все «престольные» фанаты получат внезапный ностальгический удар под дых, когда на экране впервые за сериал появится одна из самых значимых локаций Вестероса. Это, конечно, запрещённый приём из разряда появления Хогвартса в «Фантастических тварях», зато сразу становится понятно, что шоураннеры хорошо понимают свою аудиторию. Все остальные составляющие фирменной атмосферы тоже на месте: секс, насилие, хмельные напитки и непрекращающаяся грызня за власть.

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Двухгодичный разрыв между сезонами не ощущается вовсе. Мы всё ещё смотрим тот же «Дом дракона», в котором всё те же занятные герои строят те же занятные козни. Правда, после эмоциональной концовки первого сезона ожидалось куда более агрессивное продолжение, а сериал будто бы набрал полную грудь воздуха и потом тихо выдохнул. Да, напряжение продолжает нарастать, и шоураннерам действительно будет что показать и рассказать (в конце концов, мы уже знаем это из книги), но пока они могут предложить только обещания.