Мир Элдерлингов Робин Хобб

Мир Эндерлингов — одно из самых заметных явлений в зарубежной фэнтези последних лет. Книги Робин Хобб стоят в одном ряду с «Песней льда и пламени» Джорджа Мартина, циклами Роберта Джордана и Терри Гудкайнда. Сегодня мы приглашаем вас познакомиться с миром, созданным воображением писательницы.

История убийцы — история страны

«Сага о Видящих» представлена в виде дневников главного героя, королевского убийцы Фитца Чивэла. Это не позволяет проникнуть глубоко внутрь его характера, но и дает нам возможность увидеть Шесть герцогств глазами одного из обитателей этого государства. А точка зрения у юноши иногда, мягко говоря, престранная. Впрочем, он всячески старается написать именно историю своей страны, а не собственной судьбы, за что можно простить и мелкие особенности характера.

Шестью герцогствами правит династия Видящих, а живут здесь только люди, правда, разные. Когда-то, по всей видимости, Видящие были пиратами со Внешних островов, но, захватив плодородные и богатые земли материка, они тут и обосновались, а затем значительно расширили свои владения. Столицей которых стала прибрежная крепость Баккип, со временем разросшаяся до города. Видящие — скорее первые дворяне среди равных, чем абсолютные монархи. Герцоги практически всевластны в своих областях, и только опираясь на них, Видящим удавалось сохранить мир в стране, что не всегда оказывалось простой задачей. Особенно, если начались противоречия между прибрежными и внутренними герцогствами.

Род Видящих отличали не только благоразумие и умение править, но и врожденная магия — Скилл. Волшебство не было прерогативой правящей династии — находились и другие люди со способностями к нему — просто среди Видящих Скилл был особо силен. Но ко времени действия первых книг Хобб значительная часть секретов Скилла оказалась утеряна, что значительно ослабило позиции Видящих.

Кризисом в Шести герцогствах тут же воспользовались ближайшие соседи, бывшие родичи, а затем непримиримые враги Видящих — пираты со Внешних островов. У этого народа с клановыми устоями накопились как личные, так и политические мотивы желать Герцогствам падения — и островитяне развязали войну Красных кораблей.

Пираты не столько сражались за земли и богатства, сколько вели жестокую войну на уничтожение. Но самым их грозным оружием стали отнюдь не внезапность набегов и воинское мастерство, а «перековка». Взятых в плен жителей Шести герцогств с помощью особых техник Скилла лишали чувств и воспоминаний. Люди превращались в бездушных монстров, которые думали только о естественных нуждах, а по возвращении на родину становились худшими врагами былых друзей, родных или соседей.

В такие невеселые времена и рос Фитц, незаконный сын принца Чивэла Видящего. В шесть лет родичи его матери (о которой почти ничего не известно) передали мальчика королевской семье, а благородный отец мальчика был вынужден отречься от престолонаследия в пользу младшего брата Верити.

Фитца отдали на воспитание старому другу и конюшему Чивэла, Барричу, который по большому счету и стал для будущего королевского убийцы отцом. А вот родного отца Фитц так никогда и не увидел — тот удалился в провинцию, где и умер вскорости.

Фитц рос необычным ребенком. Во-первых, он обладал талантом к использованию Скилла. Во-вторых, он был одарен и другим видом магии — Уитом. В-третьих, подросший Фитц заключил «договор» со своим дедом-королем: Фитц будет служить стране и правителю, а за это будет обеспечен всем. Верность станет одним из ключевых принципов Фитца.

Порядок чтения Сага о Видящих «Ученик убийцы» (1995)

«Королевский убийца» (1996)

«Странствия убийцы» (1997) Сага о живых кораблях «Волшебный корабль» (1998)

«Безумный корабль» (1999)

«Корабль судьбы» (2000) Сага о Шуте и Убийце «Миссия Шута» (2001)

«Золотой Шут» (2002)

«Судьба Шута» (2003)

Скилл и уит — магия шести герцогств

В мире Хобб людям доступны два основных вида магии. Сходны они тем, что их использованию можно научиться, но в то же время необходимы и врожденные способности. Невозможно стать обладателем Уита или Скилла, если ты не родился с ними. А поскольку эти виды магии передаются от родителей детям, то волшебство так и остается наследным даром нескольких семейств — в том числе Видящих.

Вполне возможно, что у каждого человека из мира Хобб есть в той или иной мере связь с Уитом и Скиллом — тому имеются косвенные доказательства. Но, очевидно, только те, у кого это заложено в крови, могут полноценно использовать магию.

Скилл позволяет установить связь между сознаниями людей. С его помощью можно внушить другому человеку почти любые мысли, заставив последнего ошибиться, изменить свое мнение, поверить в победу — все, что нужно. Кроме того, маг получает возможность мысленно общаться с коллегами. Впрочем, это только вершина айсберга. Применение Скилла чуть ли не безгранично — вплоть до способности исцелять смертельно больных или мгновенно перемещаться в пространстве.

В то же время обращение со Скиллом требует долгого обучения, в первую очередь, умению концентрироваться, и таит в себе немалую опасность. Во-первых, чтобы применять Скилл, требуется очень много внутренней энергии мага, что может привести к преждевременному старению. Правда, энергию можно «выкачивать» из других, но добровольцев надо еще найти. Во-вторых, Скилл действует на мага, как наркотик, вызывая привыкание: чем больше используешь, тем больше хочется. И эта зависимость также может вызвать умственную и физическую деградацию.

Почти всегда в истории Шести герцогств при дворе существовали группы владеющих Скиллом. Обычно в них входило шесть человек — родственники или побочные отпрыски королевской династии. Взаимодействие нескольких магов значительно увеличивало эффективность Скилла.

Судя по всему, эльдерлинги — древняя исчезнувшая раса, много знавшая о драконах, — обладали могучими способностями в Скилле. Существует мнение, что Скилл — остаточное явление от контакта с драконом, который так сильно влиял на человека, что изменял и его самого, и потомков. Но эльдерлинги исчезли, и единственным напоминанием о них служат разбросанные по всему свету огромные исчерченные рунами камни. Мастера Скилла с помощью последних путешествуют по всему миру.

Уит также основан на связи двух сознаний, но не людских, а человека и животного. Связь эта невероятно крепка и сопоставима, пожалуй, только с любовью. Человек может быть связан только с одним существом, но поскольку жизнь животных нередко куда короче человеческой, это может быть несколько животных, сменяющих друг друга на протяжении жизни обладающего Уитом. Впрочем, почти всегда «фамилиары» относятся к одному и тому же виду. Кроме того, Уит обостряет восприятие и позволяет общаться с большинством животных.

Среди обычных людей Уит пользуется дурной славой: считается, будто практикующий его человек со временем превращается в животное. Это, разумеется, только предрассудки суеверной черни. Но факт остается фактом: связанные Уитом человек и животное перенимают многие повадки партнера.

Как бы то ни было, за использование Уита вполне можно поплатиться жизнью. Поэтому большинство владеющих этой магией — люди, которые называют себя Древней кровью, — предпочитают уединенную жизнь. Ситуация начала меняться только после войны Красных кораблей, когда принц Дьютифул, сам обладавший «звериной магией», создал придворную группу Уита, куда вошли самые уважаемые люди Древней крови.

Соседи шести герцогств

Как оказалось по окончании войны Красных кораблей, на Внешних островах живут не только жестокие пираты — на самом деле их было меньшинство — а множество самых разных кланов, названных в честь того или иного животного. Островитяне не знают централизованной власти, а их традиции могут показаться жителям Герцогств странными. Большую часть важных решений здесь принимают женщины, землей владеют женщины, мужа выбирает женщина, отпрыски воспитываются в семье женщины ее родственниками… Но при этом местных мужчин едва ли можно назвать подкаблучниками или тряпками — такие просто не перенесли бы суровой островной жизни. Женщина хозяйничает только на берегу, а в море всем распоряжается мужчина.

Один из Внешних островов заслуживает особого упоминания — Аслевджал, фактически кусок льда, покрытый снегом. Однако именно под этим ледником скрыт город древней расы эльдерлингов, и именно здесь, в глубинах ледника, спит последний истинный дракон этого мира, считающийся хранителем народа Внешних островов, — Айсфир.

На востоке Шесть герцогств граничат с не менее необычным государством — Горным королевством. Его правители называют себя Жертвенными и считают себя не столько владыками, сколько слугами простых людей. Во время войны Красных кораблей, когда Герцогства отчаянно нуждались в союзниках, принц Верити взял в жены принцессу этой страны — Кеттрикен, которая стала королевой Шести герцогств и матерью наследника Дьютифула.

Еще восточнее в горах скрыто легендарное место, где был найден ключ к спасению Шести герцогств. Здесь группа людей, владеющих Скиллом, создала из особого камня дракона — пусть и не столь могучего, как истинные драконы вроде Айсфира, но сильного и прекрасного. Когда-то драконы населяли весь мир, но катаклизмы и смена климата привели к тому, что естественный цикл размножения этой расы прервался, и истинные драконы практически исчезли. Созданные с помощью Скилла искусственные драконы отличались от истинных примерно так же, как домашний пес от волка.

Белый пророк

Один из самых интересных и необычных героев цикла Хобб — Шут короля Шрюда. Он же леди Янтарь, он же лорд Голден. Загадочный, непредсказуемый, абсолютно неординарный…

О Шуте известно очень мало: он служил при дворе деда Фитца, обладает необычайно бледной кожей, его возраст и пол невозможно определить, в преданности королю с ним мало кто сравнится… А о провидческих способностях Шута ходили самые невероятные слухи. Неоспоримой можно считать разве что его значительную роль в судьбе Шести герцогств, в жизни Фитца и практически во всех значимых событиях в мире Хобб.

Существует поверье о Белом пророке и Изменяющем. Если верить ему, в каждую эпоху рождается тот, кто может изменить течение времени и направить его в ином, более верном направлении. И отличает этого человека неестественно бледная кожа. У каждого Белого пророка есть свой Изменяющий, единственный человек, способный изменить предначертанный ход событий.

В эпоху, о которой повествуют книги, жили два человека с белоснежной кожей. Одна из них, Бледная женщина, считалась истинным Белым пророком и стремилась закалить человеческую расу и окончательно уничтожить драконов. Главной виновницей войны Красных кораблей смело можно назвать именно ее. Цель Шута была диаметрально противоположной — вернуть драконов в мир, чтобы человечество не осталось единственной разумной расой, лишенной конкурентов.

Торговый город и живые корабли

Южнее Шести герцогств расположен город Удачный, или Бингтаун, который стал главным местом действия второй трилогии Хобб. Город хоть и считается провинцией государства Джамелия, фактически живет своим умом и почти не зависит от метрополии. Да и то, что Удачный основан беглецами и изгнанниками на так называемых Проклятых берегах, не способствует покорности.

Заправляют же в Удачном древние купеческие роды, по сути, дворяне, но не чурающиеся торговли. Впрочем, старые семьи скованы традициями и собственными понятиями о чести, что постепенно ведет к разорению. Так что их начинают вытеснять «новые бингтаунцы», куда менее разборчивые в методах. И вот уже в свободолюбивом Удачном распространяется рабовладение, наркотики и другие малосимпатичные достопримечательности.

В южных морях свирепствуют не только отчаянные пиратские капитаны, скрывающиеся на малоизвестных островах. Одна из главных опасностей юга — морские змеи, полуразумные морские обитатели, вполне способные потопить корабль. Но для торговцев Удачного заклятый враг — хищное государство Чалсед, влияние которого на Джамелию и ее сатрапа становится все больше. Естественно, Чалсед мечтает подчинить себе богатый и полный чудес купеческий город.

Но у старых торговцев есть существенное отличие от обычных торгашей — и свой козырь в рукаве. Это так называемые живые корабли. Создаваемые из диводрева, произрастающего только в Дождевых чащобах, эти корабли обладают собственным разумом и волей. Чтобы корабль «ожил», на его борту должны умереть три капитана из семьи, которой он принадлежит. Корабль перенимает характеры почивших владельцев, становится навеки связан со своим семейством (и считается членом семьи). Ни одно обычное судно не может сравниться с живым кораблем в скорости, маневренности, послушности…

И только обладая таким кораблем, можно торговать с обитателями Дождевых чащоб, поставляющими ценнейшие и редчайшие товары. Долгое время оставалось неизвестно, что диводрево — это коконы драконов, которые так и не смогли превратиться в могучих владык небес. Однако коконы сохранили возможность впитывать воспоминания, чем и воспользовались те, кто стал делать из них корабли.

В центре повествования — семейство Вестритов, один из уважаемых древних родов. Их корабль «Проказница» только что ожил, а дела идут неважно. Да к тому же один властолюбивый пират решил любой ценой заполучить в личное владение один из живых кораблей… «Сага о живых кораблях» не обошлась и без Шута — в Удачном он появится под именем леди Янтарь. Но даже изменив имя, герой не потерял ни капли своей таинственности и обаяния.

* * *

Книги Робин Хобб — в первую очередь, о людях. Здесь не найдешь идеальных рыцарей в сияющих доспехах, сеющих разумное, доброе, вечное, — или злобных темных властелинов, которых хлебом не корми, дай позлодейстовать. У каждого есть убеждения, цели, мотивы. Даже лучшие из лучших заботятся максимум о защите собственной родины — и никто не думает о таком размытом понятии, как спасение мира. Разве что Шут, но ему по статусу положено. Хотя, по большому счету, речь идет не о том, жить миру или умереть, а каким образом измениться.

Переплетаясь в замысловатое сюжетное кружево, судьбы героев Хобб создают новую эпоху этого обаятельного мира. Впрочем, главным козырем писательницы становится психологическая достоверность персонажей. И в то же время мир, хоть и созданный почти за десять лет, выписан поразительно реалистично и скрупулезно, вплоть до мельчайших деталей. В итоге — все девять книг о Шести герцогствах стали прекрасными образчиками современного фэнтези, пропустить которые не вправе ни один любитель жанра.

Иллюстрации Стивена Юлла и Джона Хоу