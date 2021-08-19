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    #Evangelion #аниме #обзор фильма

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество!

    19 августа 2021
    19.08.2021
    10416
    7 минут на чтение
    #Evangelion #аниме #обзор фильма
    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество! 5

    В предыдущем аниме-фильме «Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь» мир оказался на грани гибели — и опять по вине Синдзи Икари. Четвёртый Удар, который уничтожил бы всё живое, удалось предотвратить, но в результате Синдзи потерял единственного друга Каору. Это окончательно сломило мальчика — теперь он просто хочет умереть, но слишком слаб, чтобы самостоятельно уйти из жизни. За ним без особого энтузиазма присматривает Аска, параллельно за героем следует Рэй, лишённая приказов и целей в жизни.

    Пока троица исследует фактически мёртвый Токио-3, организации WILLE и NERV готовятся к финальной битве. Именно она определит, ждёт ли человечество перерождение, забвение или нечто совершенно новое.

    Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon a Time

    Жанр: психологическая драма, меха-боевик

    Режиссёры: Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки, Кацуити Накаяма, Махиро Маэда

    Продолжительность: 155 минут

    Премьерный показ: 8 марта 2021-го — Япония, 13 августа 2021-го — весь мир (Amazon Prime)

    Похоже на: «Конец Евангелиона», «Эксперименты Лэйн»

    Последний фильм из серии Rebuild of Evangelion (подробнее о ней читайте в нашем тексте) анонсировали ещё в 2006 году. Тогда он назывался просто Evangelion: Final, а премьеру планировали провести в 2008-м. Полнометражка должна была подарить всей серии «Евангелион» совершенно новую концовку.

    В итоге аниме-фильм пришлось ждать не два года, а все пятнадцать — вышел он лишь в 2021-м. За это время изменилось всё вокруг: стандарты аниме-индустрии, подход к потреблению контента и само общество, успевшее пережить несколько мировых кризисов, пандемию и прочие исторические события.

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество! 1

    И только фанаты «Евангелиона» будто отказались меняться — они по-прежнему обсуждают скрытые смыслы аниме и вечно спорят о главных героинях. Создатель серии Хидэаки Анно прекрасно это видел и сам — и, кажется, утомился от происходящего. Потому-то последний фильм «Евангелиона» и выглядит как жирная точка. Причём не только во вселенной или сюжете, а ещё и в отношениях между творцом и его фанатами.

    Авторы Evangelion: 3.0+1.0 прекрасно понимали, сколько времени прошло с выхода предыдущих фильмов, потому полнометражка начинается с краткого пересказа остальных «ребилдов». Получился он на удивление ёмким: даже если прочие части вы смотрели давно, все основные события быстро всплывут в памяти. А вот если вы вообще не видели серию Rebuild of Evangelion, за аниме лучше не садиться. К тому же желательно посмотреть и оригинальный сериал, и «Конец Евангелиона», ведь четвёртый аниме-фильм замыкает сюжетные линии вообще всех изданий «Евы».

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество! 6

    Непосредственно история последнего «Евангелиона» начинается в разрушенном Париже, который организация WILLE пытается очистить от Евангелионов и вновь сделать пригодным для жизни. Да, основные противники в финальном аниме как раз Евангелионы, а не Ангелы. Это не просто связывает фильм с «Концом Евангелиона», но и подкрепляет центральную мысль аниме, о которой мы поговорим позже.

    Первые минуты экшена с Мари в главной роли показывали ещё до премьеры, поскольку с основной историей они почти не связаны. Да, битва в Париже выглядит безумно красиво, а момент с использованием острия Эйфелевой башни явно останется у вас в памяти, но в целом студия Khara сделала начало Evangelion: 3.0+1.0 яркой прелюдией и крючком для тех, кто любит «Евангелион» за напряжённые битвы. Дальше их не будет почти целый час.

    Существенная часть фильма посвящена вовсе не мировым проблемам, а выживанию небольшого поселения, куда попадают Синдзи, Аска и Рэй. В нём герои встречают своих повзрослевших одноклассников (Тодзи, Кэнсукэ и Хикари), которые делают всё, чтобы обеспечить хотя бы подобие спокойной жизни для местных жителей. Анно считал эти моменты аниме настолько важными, что даже воссоздал поселение в виде миниатюрного макета, чтобы лучше всё прочувствовать.

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество! 7

    В моментах мирной жизни развиваются многие второстепенные линии сюжета, которыми «ребилды» до этого почему-то жертвовали. А ведь аниме-первоисточник как раз тоже уделяло огромное внимание жизни обычных людей, никак не связанных с интригами внутри NERV. Возникал интересный контраст между проблемами подростков, на плечи которых легла ответственность за судьбу человечества, и попытками простых жителей Токио-3 примириться с вечными бедствиями и разрушениями.

    Evangelion: 3.0+1.0 наглядно демонстрирует, как все эти «простые жители» стараются видеть хорошее даже в мире, который может исчезнуть в любой момент. Тягу к жизни, попытки начать все с начала подчёркивают и забавные бытовые сцены, и мелочи вроде вагонов, переделанных в обычные жилые помещения, — хотя в «Евангелионе» они всегда служили метафорой рефлексии. То есть Анно сам отходит от символики, заданной оригинальном сериалом, чтобы наконец-то попрощаться с серией.

    Вторая половина фильма напоминает безумное слияние «Конца Евангелиона», всех «ребилдов» сразу и сериала-первоисточника, помноженное на максимально впечатляющую графику. К слову, Evangelion: 3.0+1.0 — один из немногих примеров восточной анимации, в которой компьютерная графика не вызывает отторжения и выглядит приятно. При этом рисованные сцены всё равно выигрывают в качестве. Но, что интереснее всего, даже недостатки 3D-графики и прорисовки отдельных моментов команда Khara использовала, чтобы полнее раскрыть историю взросления Синдзи Икари — которая на самом деле рассказывает о росте как личности самого Хидэаки Анно.

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество! 2

    После череды фееричных сражений, когда всё якобы движется к кульминации, сюжет резко сворачивает в сторону психоанализа. Только вместо Синдзи над своими поступками и мотивами думает уже его отец Гэндо. Так Khara закрывает ещё одну сюжетную линию, ведь именно внутренние переживания главы NERV долгое время оставались загадкой для фанатов. По словам Анно, при производстве Evangelion: 3.0+1.0 он перестал понимать, как думает Синдзи, и вместо этого начал ассоциировать себя с Гэндо. Так что искреннее выражение мыслей последнего выглядит в аниме довольно символично.

    В заключительные полчаса полнометражка проходится по всем спорным моментам «Евангелиона», поясняя каждый буквально парой фраз. На первый взгляд это кажется подведением итогов, но при более пристальном рассмотрении выглядит скорее прощальным променадом творца по сценам, которые принесли ему мировую известность. И которые уже не вызывают у автора былых эмоций.

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество! 4

    Evangelion: 3.0+1.0 можно воспринимать как историю взросления, жгучего желания наконец-то перестать бежать от реальности и достойно встретить её, даже если она ранит или убьёт. В фильме есть об этом конкретная фраза, где говорится, что Синдзи наконец-то «научился стоять в реальном мире», а ближе к концу полнометражки вопросы противостояния настоящего и вымышленного становятся основными. Только эта мысль звучит всё-таки несколько обобщённо. Evangelion: 3.0+1.0 — не абстрактное, а довольно чёткое высказывание, направленное Анно к самим фанатам «Евангелиона».

    Если оценивать серию в целом, то она всегда рассказывала об одиночестве и самых разных причинах его возникновения: неуверенности в себе, самомнении, страхе быть отвергнутым, зацикленности на целях и многих других. Evangelion: 3.0+1.0 прибавляет к ним ещё одну причину — предпочтение реальному миру вымышленный. И не какой-то там, а конкретно мир «Евангелиона».

    С такой точки зрения финальный фильм превращается в метавысказывание Анно о том, что он перерос своё главное творение и теперь хочет двигаться к чему-то новому — что и советует каждому. Этот тезис подкрепляют и детали производства аниме. К примеру, поведение режиссёра во время создания Evangelion: 3.0+1.0 крайне отличалось от его методов работы над «Концом Евангелиона». Команда актёров озвучки отметила, что Анно «повзрослел», сотрудничать с ним стало приятнее. Сюжет полнометражки долгое время не складывался в у него голове, из-за чего автор впал в депрессию, из которой он выбрался только благодаря помощи друзей и коллег.

    Рецензия на Evangelion: 3.0+1.0. Прощай, одиночество!

    В результате Анно даёт все ответы не ради дополнительных теорий или обсуждений, а чтобы к «Евангелиону» больше никто никогда не возвращался. Возвращение ко всем культовым сценам, например с пляжа из «Конца Евангелиона» или собранным из чего попало последним эпизодам сериала-первоисточника, — это прощальный оммаж, который никакой дополнительной ценности или глубокого смысла не несёт. Тема взросления и конфликта поколений в аниме на самом деле больше рассказывает о сложных отношениях произведения, творца и его фанатов. Даже неожиданный ответ на многолетний спор «Аска или Рэй» лишь усиливает аллегорическое заявление Анно.

    Самое парадоксальное, что в Evangelion: 3.0+1.0 предостаточно моментов, которые можно обсуждать очень долго. Маниакальное внимание к деталям, отдельные кадры и планы, дотошная проработка всех фантастических технологий в аниме, любопытные фразы, истинная сущность некоторых персонажей — даже в финальном фильме с огромным количеством объяснений «Ева» остаётся «Евой», поддразнивая зрителей и вынуждая их погружаться в очередные бурные дискуссии. Но делать так — значит полностью проигнорировать посыл создателя аниме.

    В излишнем увлечении «Евангелионом» Анно видит ещё одну причину одиночества. Чтобы начать полноценно жить в реальном мире, с «Евой» нужно попрощаться. Со всеми спорами о персонажах, с поисками скрытых смыслов и бесконечным анализом. Последние кадры, снятые на обычную камеру в Японии, лишь подтверждают эту мысль. Правда, её успешно игнорируют, судя по спорам, которые бурлят в соцсетях и на тематических форумах. Но творцы никогда не могли напрямую влиять на массы. Всё, что им остаётся, — подталкивать людей в верном направлении, что Анно и попытался сделать.

    Как простое аниме Evangelion: 3.0+1.0 способен с лёгкостью попасть в самые разные топы лучших. У него красивая графика, продуманная режиссура, захватывающий сюжет и по-прежнему прекрасный саундтрек от Сиро Сагису. Сложно представить более достойную концовку «Евангелиона».

    Но гораздо ценнее последняя полнометражка получилась именно как высказывание автора. Ведь Evangelion: 3.0+1.0 закрывает не только внутренний сюжет, но и реальную франшизу, которая задала вектор развития всей поп-культуры на годы вперёд. А заодно фильм подводит черту под многолетней и многострадальной серией «Евангелион».

    «Пока-пока, все Евангелионы» — так звучит слоган фильма. Но прощается он не с гигантскими выдуманными роботами, а конкретно с каждым из фанатов. Так что, как бы вы ни относились к серии «ребилдов», не пропускайте это прощание. Как минимум из уважения к Хидэаки Анно, которой отдал всего себя и даже больше, чтобы люди научились расставаться с одиночеством.

     

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