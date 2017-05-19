Magic: The Gathering. Амонхет

Могущественные мироходцы собрались в команду Стражей, чтобы противостоять Эльдрази, жутким пожирателям миров. В поисках источника угрозы они отправились в Каладеш, где столкнулись с коварным мастером артефактов Теззеретом. Но тот оказался лишь пешкой в руках Никола Боласа — тысячелетнего дракона, непревзойдённого стратега и манипулятора. Его след привёл Стражей в Амонхет, мир, где боги живут среди людей.

Жанр: коллекционная карточная игра

Авторы: Марк Роузвотер, Эйтан Флейшер

Издатель: Wizards of the Coast

Количество игроков: 2+

Возраст игроков: от 13 лет

Длительность партии: 40–60 минут

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«Берсерк»

При первом же взгляде на Амонхет становится очевидно, что его создатели вдохновлялись Древним Египтом. Жизнь на берегу великой реки. Грандиозные стройки, на которых возводят величественные монументы. Жрецы, возносящие хвалу богам в окружении молчаливых прислужников. Однако стоит присмотреться — и мы увидим, что перед нами уникальный мир. В городах мёртвые служат живым, а за пределами поселений бессмысленно бродят по пустыне. На улицах нет никого старше тридцати, а все дети с рождения готовятся к участию в великих испытаниях. Нет здесь и фараона. Зато отовсюду в городе Нактамун видны гигантские рога Боласа, которого в этом мире величают не иначе как Бог-фараон. Его второго пришествия ждут с трепетом и восторгом, не забывая возносить хвалу наместникам-богам. В Амонхете они осязаемы, ходят среди людей и готовят для последователей испытания. С самого младенчества послушники-«колосья» живут в группах-«снопах», чтобы впоследствии быть безжалостно скошенными: группы будут разобщены, и «колосьям» придётся проявить всю свою волю, смекалку и силу, чтобы выжить.

Участие в испытаниях, которые проходят все жители города, может принять любой игрок! Как и обитателям Амонхета, ему нужно будет завоевать благосклонность высших сил. Для этого, конечно, не придётся драться с кем-то на арене или приносить настоящие жертвы. Достаточно прийти в игровой магазин до 11 июня, принять участие в турнире «Запечатанная колода» (испытание силы), привести друга (испытание сплочённости) или выполнить другие несложные задания — всего их пять, как и в мире игры. За участие каждый игрок получит кубик, а за выполненные испытания — более ценные награды.

Подобно Древнему Египту, Амонхет — земля мрачных тайн. При этом он не так хмур, как знакомый игрокам готический Иннистрад. Разработчикам удалось передать атмосферу Египта времён его расцвета, когда великие гробницы ещё не были занесены песком и разграблены. Амонхет живой, и знакомство с ним происходит безболезненно — игрок интуитивно знает, чего ожидать.

Разумеется, главной темой сета стал культ смерти, ключевой для древнеегипетской культуры. Им пронизаны и механики выпуска, самая интересная из которых, пожалуй, «бальзамирование». Карту из кладбища можно разыграть за стоимость бальзамирования, и она вернётся в игру в виде мумии. Другим интересным новшеством сета стали карты с «последствиями»: после розыгрыша первой части заклинания карта отправляется на кладбище, где её можно сразу повернуть, чтобы в нужный момент разыграть вторую половину — те самые «последствия». Кроме того, можно заставить существо работать усерднее, под стегнув его, словно раба. В этом случае оно приложит больше усилий к достижению цели, но не развернётся на следующий ход.

Как и в любом новом сете, особенный интерес представляют карты Planeswalkerов (мироходцев). Цветовая принадлежность Стражей определяет их характер, из-за чего они часто выглядят шаблонными, но их игровые воплощения по-настоящему удались. С картами Planeswalker-ов действительно интересно играть. Мы привыкли, что на этих картах есть способности, дающие и отнимающие жетоны лояльности (которые одновременно обозначают очки жизни Planeswalker-а и его базу маны). У «Гидеона, участника испытаний» «отрицательных» способностей нет, при этом он может дать игроку эмблему, защищающую от поражения, пока Гидеон находится на поле битвы. «Нисса, проводница стихий» — первая карта эльфийки с синим цветом. Нисса слышит «голос» Амонхета, взывающий к ней и намекающий на ужасы, которые сотворил с миром Никол Болас. Она поможет игроку получить преимущество по мане или существам.

Карты Planeswalker-ов — отличное дополнение для любой колоды, но и без них «Амонхет» предоставляет достаточно возможностей для красивой игры. Могущественные существа, заклинания «с двойным дном», артефакты-пирамиды… Почему бы не отправиться в путешествие?

Итог: приятно, что в эпоху онлайновых карточных игр их прародительница по-прежнему актуальна и радует свежими идеями и проработанным миром. Кроме того, «Амонхет» вполне подходит и для того, чтобы начать свой путь в Magic: The Gathering. Механики сета просты в освоении, атмосфера Древнего Египта узнаваема, а участие в испытаниях богов придаёт сюжету масштабности. Вместе со Стражами игрокам предстоит выяснить, что же скрывает этот таинственный мир.

Набор «Амонхета» доступен в следующих форматах Колода Planeswalker-а Лучший вариант для начинающего игрока. В основе колоды — карта Planeswalker-а: в «Амонхете» это некромантка Лилиана или светлый воин Гидеон. Кроме того, в наборе есть собранная и сбалансированная колода на 60 карт, два бустера «Амонхета» (ещё 30 карт), двадцатигранный кубик, вкладыш по общей стратегии игры за выбранного героя и правила. Набор создателя колод Если игрок уже полностью освоился с колодами Planeswaker’ов и хочет собрать собственную неповторимую колоду, на помощь придёт этот набор, впервые доступный на русском языке. В него входят 125 случайных карт, 4 бустера, 25 полноформатных земель, 75 базовых земель, руководство и коробка для хранения. Бустеры Наборы по 15 карт в непрозрачной упаковке для улучшения колоды или просто для коллекционирования. При этом одна из карт гарантированно будет редкой, раритетной или премиальной фольгированной. Комплект бустеров В одном таком комплекте 36 бустеров по 15 карт. Идеально подходит для компании — можно вскрыть и сразу выбрать недостающие карты либо сыграть в специальном режиме режиме «Запечатанная колода».

История продолжается Решение собрать могущественных Planeswalker-ов в команду наподобие «Мстителей» добавило сюжету «Амонхета» грандиозности, ведь чем сильнее герои, тем более глобальные проблемы им предстоит решать. Разумеется, в рамках одного набора такой сюжет не раскрыть. Разработчики обещают, что уже в этом году выйдут ещё два сета Magic: The Gathering. Первый появится летом и продолжит историю «Амонхета» — в нём завершатся сюжетные линии и раскроются основные тайны. Название «Час разрушения» намекает, что не обойдётся без локального апокалипсиса. А осенью нам предстоит отправиться в совершенно новый мир — Иксалан. Кстати, следить за историей можно не только по тексту на картах, но и на сайте magic.wizards.com/ru, где публикуются небольшие рассказы о Стражах.