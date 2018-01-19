У меня была кучка бустеров Unstable и приглашение на вечеринку, и я понял, что лучшего момента для исполнения моих коварных замыслов и придумать нельзя. Моим друзьям предстояло узнать об игре, которую вместе создавали сотни талантливых мастеров. Об игре, в истории которой были уже тысячи карт. За игрой в «Магию» по всему миру, наверное, прошли миллионы человеко-часов. Каждому игроку знакома радость от вскрытой в бустере редкой карты и разочарование от проигранной партии из-за слишком поздно применённого заклинания. Сегодня кажется, что «Магия» была всегда. Но нет, ей едва исполнилась четверть века. И чтобы поздравить с этим событием игроков, Wizards of the Coast подарили им третий шуточный сет: Unstable.

Незаклеенные, незакреплённые, нестабильные

«Магия» всегда была увлечением людей, умеющих посмеяться над собой. В 1998-м году вышел первый юмористический набор Unglued, доказавший, что создатели игры в курсе всего, чем живёт игровое сообщество. В нём были карты, обыгрывающие недовольство запретами на турнирах, монстры, имена которых не помещались на одну карту, и красивейшие полноформатные земли. Впервые в «Магии» на игру стали активно влиять кубики. Чтобы подчеркнуть нелегальность карт из набора (не считая базовых земель) на турнирах, для них были придуманы серебристые края. В 2004-м вышел сиквел к необычному набору — Unhinged. Долгих 13 лет прошло, прежде чем появился третий юмористический сет.

В чём основная изюминка Unstable? Это сет «по заявкам». В нём собрали все пожелания игроков за долгие годы. Например, тут есть белки — давние любимицы игроков. Внутри сообщества ходит шутка, что 15 белок могут остановить любого Эльдрази-титана. Благодаря карте Earl of Squirrel вы можете наплодить столько белок, сколько сможете прокормить! Вернулись и ниндзя, которых мы видели последний раз 13 лет назад, в «Камигаве». Искусность их только возросла, что видно, например, по карте Masterful Ninja.

Долгие годы фанаты просили сделать и карту Урзы — могущественного Planeswalker’а, одного из ключевых персонажей игры. К сожалению, история Урзы завершилась за несколько лет до выхода первой карты с типом Planeswalker. Но про него не забыли, и Урза появлялся на картах Unhinged, а в Unstable мы наконец-то получили и его персональную карту. Да, Урза настолько крут, что его голова на колёсах — это отдельный Planeswalker! Что до странных способностей, то для их проверки нужно зайти на специальный сайт «Спроси Урзу», выбрать нужный пункт, и случайный индикатор подскажет, что делать. Если для применения способности нет подходящей цели, разрешается еще раз обратиться к Урзе. Но не стоит этим злоупотреблять!

Карты Unstable нарушают все привычные представления о «Магии». Никакого однозначного толкования правил и единства иллюстраций! Вытащив две карты с одним названием, вы можете обнаружить на них разный текст. Впрочем, это всегда логично и забавно. То же и с иллюстрациями: некоторые карты намеренно сделаны в трёх версиях, например «Очень медленный зомби».

Гибридная война

И что, в Unstable нет ничего, кроме огульного фансервиса и коллекционных экспонатов? Ни сюжета, ни интересных механик? Как раз напротив! Действие Unstable проходит в новом мире, который называется Бабловия. Нет, мне не известно, намеренный ли это кивок для русскоязычных игроков. Скорее всего, нет, ведь сет на русский не переводится. Но совпадение более чем забавное.

Бабловия — это стимпанковский мир безумных ученых, в котором борются за власть пять конкурирующих партий:

бело-синие киборги из Ордена Виджета . Их страсть — бесконечное улучшение себя. Они не ищут вдохновения в мотивирующих цитатах, они просто действуют, опираясь на технические новшества;

. Их страсть — бесконечное улучшение себя. Они не ищут вдохновения в мотивирующих цитатах, они просто действуют, опираясь на технические новшества; красно-зеленые Гоблины-взрывотехники . Эти авантюрные изобретатели полностью пренебрегают техникой безопасности, но их частая смертность компенсируется многочисленностью;

. Эти авантюрные изобретатели полностью пренебрегают техникой безопасности, но их частая смертность компенсируется многочисленностью; сине-черные Агенты С.Н.И.К. — сверхскрытные и архинекомпетентные шпионы, которые владеют тысячей гаджетов и не боятся их применять;

сверхскрытные и архинекомпетентные шпионы, которые владеют тысячей гаджетов и не боятся их применять; бело-зеленая Лаборатория Гибридов . Эти ребята (они и сами гибриды) верят, что генная инженерия — царица наук. В попытке улучшить природу они скрещивают самые разные виды: змей и носорогов, гидр и бобров, акул и скорпионов. И пусть «Муха» отдохнет;

. Эти ребята (они и сами гибриды) верят, что генная инженерия — царица наук. В попытке улучшить природу они скрещивают самые разные виды: змей и носорогов, гидр и бобров, акул и скорпионов. И пусть «Муха» отдохнет; черно-красная суперзлодейская Лига Подлого Рока. Лучи смерти, убежища в форме черепов и армия киллботов — это их стихия. Им бы еще единства в вопросе, кто первый захватит мир…

Каждая фракция хороша, выделить кого-то сложно. Играть за любую из них очень весело, да и почему бы не объединить методы разных сторон для победы? Помогают в этом Штуковины — особый тип артефактов, составляющих отдельную маленькую колоду. Правила ее применения довольно мудреные, но стоит запрячь, и езда будет быстрой!

Но самая интересная и наглядная механика выпуска — это «приращение». Без продуктов Лаборатории Гибридов представить Бабловию невозможно. Скрещивая разных существ, получаешь невероятное удовольствие. Сначала нужно выпустить существо с типом «host», то есть «хозяин», а затем выпустить новую половину существа.

Подходит ли Unstable, чтобы начать играть в Magic?

Все это я сбивчиво объяснял друзьям, которые никогда не играли в ККИ, — Вере, Мише, Глебу и Диме. На самом деле главное, что нужно понять начинающему игроку, — это цвета, типы и мановая стоимость карт, а также примерный состав колоды. Пускаться в описание способностей существ смысла нет: с первого раза их всё равно не запомнят.

Драфт, а тем более драфт по Unstable — это, конечно, формат не для новичков. Для них лучше подойдут колоды Planeswalker’ов, которые познакомят игрока с летающими существами, заклинаниями аур и ремувалом.

Что такое драфт? Unstable был выпущен специально для формата «драфт». Многие опытные игроки говорят, что драфт для них — любимый формат, которые позволяет сохранять яркие впечатления от игры на протяжении многих лет. На турнирах в него играют по восемь человек, но на неофициальной встрече допустимо другое число участников. Каждый игрок берет по три бустера и вскрывает один. Он смотрит все карты, выбирает из них одну и передает остальные налево, а игрок справа передает свои карты ему. Каждый должен распечатать по три бустера и таким образом выбирать карты, пока они не кончатся. В итоге у игроков набирается стопка, из которой нужно составить колоду от 40 карт (18–20 заклинаний плюс земли). Двух цветов для драфтовой колоды достаточно, иначе возможен дефицит маны. Большую часть заклинаний следует отвести под существ, которые нужны, чтобы наносить повреждения и блокировать атакующих. Также любой колоде необходим ремувал, то есть заклинания, уничтожающие вражеских существ.

Однако я всегда жил по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», а потому раздал друзьям бустеры и кратко объяснил принцип драфта. Яркие бустеры понравились всем — они напомнили ребятам упаковки с печеньем и наборы «кэпс-жвачка-наклейка» из девяностых. После вскрытия бустеров начался выбор карт. Всем захотелось забрать блестящие токены, но я сказал, что их можно по умолчанию оставить себе. Вопросов было много, и я честно пытался отвечать на все и давать советы по каждой карте, но стало ясно, что это затянет игру на часы. А потому я ограничился следующими основными рекомендациями:

вскрывая бустер, в первую очередь смотрите на редкую карту;

собирать колоду желательно не более чем в двух цветах;

следите, чтобы существ было больше, чем остальных заклинаний.

Занятно, что синие карты пользовались наименьшей популярностью за столом и набирали их только тогда, когда другого варианта не было.

С правилами все разобрались быстрее, чем с выбором карт. Наиболее затруднительным лично для меня аспектом Unstable оказались Штуковины. Очень уж непривычно иметь дополнительную колоду из отдельных артефактов, хотя на игру она оказывает большое влияние.

Как проходила игра? Безумно! Бустеры ребята называли бутерами и допытывались, почему в них не вкладывают печенье. Когда выяснилось, что атаковать можно любого игрока… все начали атаковать меня, чтобы дальше спокойно играть без всезнайки. Хорошо, что прежде чем число моих жизней уменьшилось с 20 до 0, я успел выпустить существо «Rules lawyer», или «Юрист по правилам». С этой картой вы не можете проиграть, даже если число ваших жизней равно нулю, а ваши существа не отправляются на кладбище после получения смертельных повреждений. Друзья возмущенно закричали, что я достал эту карту из рукава и теперь неуязвим, но я заметил, что, во-первых, я в футболке, а во-вторых, если я каким-то образом лишусь этого существа, я сразу проиграю, потому что число моих жизней уже сократилось до нуля. Что вскоре и произошло…

На поле были две черно-красные колоды, две бело-зеленые и одна черно-зеленая (с вкраплениями синего). Я сам собирал бело-зеленую колоду на белках и артефактах (и белках-артефактах), чтобы вволю поскрещивать существ, но в результате был занят тем, что только отбивался от зловещего заговора по моему уничтожению!

Что касается карт, которые понравились моим друзьям больше всего, то это карты с приращением (Вера), Beast in Show (Дима) — за то, что он большой и страшный, Garbage Elemental (Глеб) — за то, что в одночасье создала подкрепление в виде четырех гоблинов, Mary’O Kill (Миша) — за ее способность меняться местами с любым киллботом на поле битвы (и потому, что она оказалась блестящей премиальной). Жаль, что выпустить ее на поле Миша так и не успел…

Beast in Show Garbage Elemental Mary O’Kill

Глеб даже согласился дать развернутый комментарий по игре: «Как нередко случается с настольными играми, поначалу создавалось впечатление, что авторство правил принадлежит не иначе как самому Альхазреду, однако в итоге игровой процесс пошёл легко и бодро. Отдельно хочется отметить шуточную составляющую. Вопреки расхожему мнению, уникальные способности карт не только служат увеселительным целям и вносят разнообразие в каждую партию, но, что более важно, удерживают игроков вовлечёнными в процесс, заставляя следить за всем происходящим на игровом столе. Этот гад, оказывается, летающий, если карту приподнять над полем! А белки вам нравятся, а? А пёсики? То-то же! Если итоговая колода лишится подобных уловок, она только проиграет».

На мой заключительный вопрос, понравилась ли друзьям игра и хотелось бы им поиграть еще, я получил однозначный утвердительный ответ. «Да, Игорь, только не сейчас». Что ж, уже победа!

Итог: для тех, кто давно в «Магии», карты Unstable будут как родные. Сет также понравится тем, кому недостает сумасшедшинки в строгих правилах, да и новичкам не противопоказан. Однако, чтобы понять, в чем его оригинальность, изучите сперва обычные правила. Отложите Unstable до большой вечеринки, но не забудьте о нем, ведь четвертый шуточный выпуск явно выйдет не скоро.