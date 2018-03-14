6 марта вышла новеллизация VIII эпизода «Звёздных войн». Её автор Джейсон Фрай не новичок в далёкой-далёкой галактике, но «Последние джедаи» стали его первым романом для взрослой аудитории. Ранее Фрай писал только подростковые книги, справочники и путеводители. Трёхмесячный разрыв между выходом книги и премьерой фильма удивляет: обычно новеллизации выходят день в день, а то и чуть заранее. Возможно, создатели пытались любой ценой избежать спойлеров. Чтобы оправдать затянувшееся ожидание книги, в Lucasfilm вынесли в заголовок слова «Расширенное издание». Роман и правда включает несколько сцен, вырезанных из театральной версии «Последних джедаев». Рассказываем о самом интересном, что мы узнали из книги.

Сноук пришёл к власти неожиданно для всех

Самые интересные отрывки новеллизации написаны от лица Сноука. Хотя Фрай не стал глубоко погружаться в прошлое Верховного лидера и ни словом не обмолвился о его происхождении, кое-какие детали биографии Сноука узнать удалось.

Его воцарение в Первом ордене стало сюрпризом для всех. В отличие от Палпатина, спланировавшего свой триумф до мелочей, Сноук воспользовался шансом, устранил всех конкурентов, кроме папаши генерала Хакса, и принял титул Верховного лидера. Никакого великого плана у него изначально не было. Однако благодаря статусу «тёмной лошадки» Сноук свёл в могилу массу недооценивших его противников.

Появление Сноука спасло Первый орден — никто из его прежних лидеров не был готов к опасностям и неожиданностям, поджидавшим имперских недобитков в Неизведанных регионах. Сноук же много странствовал по этой части галактики и знал, чего ждать.

Сноук мог видеть будущее, но предпочитал этого не делать

В молодости он узнал, что будущее постоянно меняется. «Будь осторожнее, или умрёшь». Теперь Сноук стал старым, мудрым и понял, что видения Силы зачастую неполны. Да неужели?

Сноук и Люк знакомы

Они встречались в период между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы», когда оба странствовали по Неизведанным Регионам в поисках откровений об истинной природе Силы. На каком-то этапе странствий Люк связался со Сноуком, чтобы расширить своё понимание Силы, однако новеллизация не даёт понять, знал ли Люк о его истинных намерениях.

Став Верховным лидером, Сноук постарался вывести Люка из игры. Сноук искренне уважал Скайуокера и, похоже, считал едва ли не единственным достойным противником. Поэтому он тщательно разработал и реализовал план по соблазнению Бена Соло Тёмной стороной. Задумка удалась на все сто — сокрушённый неудачей Люк отправился в добровольное изгнание.

Сноук подумывал избавиться от Кайло Рена

Сноук признавал огромный потенциал ученика и считал, что из того может вырасти великий мастер, но только если Кайло справится со своими недостатками и обретёт стабильность. Но Сноук не был готов ждать и после победы над Сопротивлением собирался ещё раз поразмыслить, стоит ли оставлять Кайло Рену жизнь.

Рей переняла часть воспоминаний и навыков Кайло

Люк оказался не единственным учителем Рей. Когда Кайло допрашивал девушку на базе Старкиллер, их разумы соприкоснулись, и Рей смогла не только увидеть его воспоминания, но и перенять некоторые навыки. Возможно, именно они помогли необученной девушке пережить драку на мечах в финале «Пробуждения Силы».

Члены Сопротивления успели помянуть Хана Соло

Перед эвакуацией с Д’кара члены Сопротивления успели провести панихиду по пилотам, погибшим в битве за базу «Старкиллер». Лея произнесла речь, посвящённую Хану. Джонсон исключил такую сцену из сценария, чтобы сохранить динамичность, а у Фрая подобных проблем не было.

Настоящей глубины сцене добавляют воспоминания Леи о Хане. Например, в ночь перед битвой на Эндоре он вырезал фигурку Леи из дерева, но принцесса приняла её за эвока. Соло выкинул неудавшуюся поделку, однако Лея подобрала её и сохранила.

В финале новеллизации Фрай добавил сцену, где Лея говорит Чуи, что из старой гвардии остались только они двое. После этого железный генерал всё-таки даёт волю долго сдерживаемым чувствам и рыдает на плече вуки.

Остались только мы, но мы справимся.

Лея Органа, генерал Сопротивления

Жена Люка — это сон

Первые строки новеллизации утекли в Сеть до выхода книги и наделали немало шуму в фанатских кругах: «Люк Скайуокер стоял посреди остывающих песков Татуина рядом со своей женой». Поклонники успели построить немало теорий, но истина оказалась куда банальнее: всё это был сон.

Незадолго до визита Рей на Ак-То Люку приснилось, какой могла бы быть его жизнь, если бы он остался на Татуине и не участвовал в Восстании. Люк так бы и жил на дядиной ферме и женился бы на своей подруге Ками, засветившейся в удалённой сцене «Новой надежды». Люк прожил бы долгую и спокойную жизнь, но ему бы вечно казалось, что он упустил нечто важное. Без помощи Люка Кеноби не узнал бы, что его ищет принцесса, и Лея осталась бы в плену. Штурмовики нашли бы беглых дроидов на следующий день, выследили и убили Кеноби, а Лею казнили за госизмену.

Согласно Фраю, галактику спасли тускенские разбойники: именно их нападение вынудило Кеноби прийти на помощь Люку. Иначе галактика так бы и осталась под властью Императора и Дарта Вейдера. На этом месте Люк просыпается и понимает, что это видение послано Силой, пытающейся преодолеть выставленные им барьеры. Люк не понимает, что оно значит, но догадывается, что скоро его изгнанию придёт конец. И верно, вскоре появляется Рей.

Я носился с этой идеей ещё со времён Расширенной вселенной. Я хотел написать рассказ о Люке, который так и не покинул Татуин и прожил спокойную и мирную жизнь, а читатели постепенно бы осознавали, что галактика так и осталась во власти зла. Я хотел, чтобы моя задумка постепенно привела читателей в ужас. Но я не мог понять, с какой стороны подойти к её реализации. Осознание пришло ко мне, когда я пытался придумать, с чего начать линию Люка в новеллизации. И до меня дошло, что моя старая задумка о «тихом апокалипсисе» отлично резонирует с тем, чем Люк занимается на Ак-То. Ведь он и в самом деле отвернулся от галактики, которая отчаянно в нём нуждается. Джейсон Фрай

Кайло хотел спасти мать

В фильме мы видим, что Кайло Рен не смог расстрелять корабль Леи. Торпеду, уничтожившую командный мостик «Раддуса», выпустил один из пилотов его звена. Новеллизация пошла ещё дальше и предположила, что Кайло остановил бы торпеду в полёте, если бы заранее знал, что ведомый собирается стрелять.

Полёт в открытом космосе не прошёл для Леи даром

В книге По Дэмерон приходит навестить лежащую в коме Лею, и C-3PO упоминает, что принцесса страдает от эбулизма (из-за пребывания в вакууме в тканях её тела сформировались пузырьки газа), гипоксии (недостатка кислорода в тканях) и лучевой болезни из-за космической радиации. Лея дожила до финала фильма, но болезни могут оправдать её отсутствие в IX эпизоде.

Коллеги не воспринимают Хакса всерьёз

По Дэмерон не единственный, кто издевался над Хаксом. Всё командование Первого ордена, включая Сноука, Рена и капитанов кораблей, было крайне низкого мнения о генерале. Офицеры считали его некомпетентным и чуть ли не ставки делали, когда Сноук выставит рыжеволосую истеричку в шлюз. Сноук признавал, что терпел Хакса только из-за его познаний в военном деле, а Кайло с удовольствием придушил бы мерзавца. Правда, помня о привычке Хакса устранять своих врагов, Рен предпочёл, чтобы Хакс наблюдал за битвой при Крайте на том же челноке, что и он. Во избежание несчастных случаев.

Опасения Рена оправданны: сам Хакс тоже не ценит ни Кайло, ни Сноука и надеется однажды занять кресло Верховного лидера.

«Господство» — это не просто флагман Первого ордена

Гигантский звёздный разрушитель Сноука — настоящая передвижная столица Первого Ордена. На её борту служило более миллиона членов экипажа и хватило бы техники и вооружения, чтобы развязать масштабную войну. А на случай, если арсеналы опустеют, десятки фабрик были готовы пополнить запасы. «Господство» было полностью автономно и могло годами странствовать по галактике без снабжения.

Учитывая, как ударило по Новой Республике уничтожение Хосниан-Прайм, гибель «Господства» и Сноука не могут не сказаться на Первом ордене. Но вряд ли это изменит ситуацию в галактике. Ведь в конце «Последних джедаев» членов Сопротивления осталось так мало, что все они поместились на борту «Тысячелетнего сокола».

Люк прилетел на Ак-То, чтобы сжечь джедайские тексты и умереть

Скайуокер не раз собирался сжечь джедайскую библиотеку, но ему не хватало духу уничтожить дело своей жизни. Поиску и сбору этой коллекции он посвятил годы после победы над Империей. Рей застала его на Ак-То сразу после очередной неудачной попытки. Именно поэтому Люк в начале фильма облачён в церемониальные одежды и стоит на вершине острова, глядя в никуда.

Кстати, несколько из древних джедайских текстов в новеллизации обрели название — «Айономика» и «Раммагон».

Люк собирался улететь с Рей

Незадолго до отлёта Рей Люк собрался вернуться в мир вместе с ней. Он восстановил связь с Силой и поспешил к хате ученицы, чтобы порадовать её. Но, застав Рей держащейся за руки с Кайло, Люк вспылил, выгнал девушку и остался на Ак-То.

Отношения Кайло и Рей

После выхода новеллизации многие фанаты поспешили объявить, что Фрай канонизировал «Рейло» — пейринг Рей и Кайло. Фрай действительно намекает, что между персонажами неоднозначные отношения. Кайло рад видеть Рей на борту «Господства», а во время подъёма в тронный зал Сноука девушка понимает, что бурные эмоции Кайло вызваны его чувствами к ней.

Однако всё это не мешало Рей подумывать, что стоило бы прикончить Кайло Рена после боя в тронном зале. Впрочем, она решила, что не повторит ошибок Люка и что у Силы свои планы на Кайло. Рен же решает, что Рей пощадила его, потому что «он ей небезразличен». Во время дуэли с Люком на Крайте Кайло выплёвывает имя Рей с яростью и обещает её уничтожить, а в самом финале в обращённом на Рена взгляде Рей нет ни ненависти, ни сочувствия.

Вырезанные сцены из новеллизации

Хотя новеллизация заявлена как «Расширенное издание», Фрай был вынужден вырезать из книги ряд сцен. Поначалу он собирался рассказать, чем занимались во время событий фильма пилоты Щелчок Уэксли и Джессика Пава. В романе упомянуто, что Лея отправила их искать уцелевших командиров Новой Республики. Фрай хотел рассказать об их поисках, но понял, что эта линия никому не нужна.

Подумав, что было бы интересно читателям, Фрай вставил несколько интерлюдий о том, чем занимался Люк после «Возвращения джедая». Фрай написал восемь-девять сценок, в шутку названных «ИнтерЛюками», но после разговора с редактором понял, что они отвлекают от основного сюжета, и вычеркнул их.

С благословения Райана Джонсона Фрай расширил сцену поисков взломщика на Канто-Байт. В его версии Финн и Роуз всё-таки встретились с нужным взломщиком и были вынуждены помочь ему в краже драгоценностей. Ограбление провалилось, и вся троица попала за решётку. В таком виде сцена просуществовала до последнего дня перед сдачей в печать, а затем издательство решило не отступать от фильма.

* * *

Новеллизация «Последних джедаев» не стала таким событием, каким в своё время была «Месть ситхов» Мэтью Стовера. Джейсон Фрай перенёс на бумагу сценарий Райана Джонсона, добавил несколько удалённых сцен, утёкших в Сеть, позволил нам пару раз заглянуть в голову персонажам. Но настоящих откровений в тексте нет. Как, впрочем, и во всём новом каноне.