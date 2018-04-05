Пришла весна, солнце отогрело стылую землю… и из неё полезли зомби и вурдалаки! А управляет ими вон тот стройный товарищ болезненного вида в чёрной мантии. Да, вы правильно поняли: сегодня мы поговорим о древней и уважаемой профессии — некромантии. Некромант — крайне популярный класс в ролевых системах, нередкий персонаж в фэнтези-книгах и в принципе колоритная фольклорная фигура. Возможность обуздать собственную смертность испокон веков одновременно пугала и привлекала людей, поэтому взгляд на образ мага, способного возвращать из мёртвых, в культуре неоднозначен. Это может быть и злодей, и драматический герой, и даже шут. В сегодняшней подборке — ну очень разные некроманты. Выберете своего?

Некромантийя

В стране Некромантийи некромант — не профессия, а раса. Немёртвый народ Некромантийи люто ненавидит соседнюю религиозную страну живых Инквизиторию, подчиняется королю-самодуру и не жалуется на скуку. А всё потому, что в государстве регулярно проходит турнир, победитель которого может сам сесть на трон. Побороться за престол решают палач Гильен, некромант Сагалаз, тёмный эльф Арей и таинственный Исайя.

Жанр: юмористическое фэнтези

Язык: русский

Автор: Татьяна Бойко aka Octane

Объём: 932 страницы (продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: acomics.ru/~necromanciia

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книги Андрея Белянина

книги Макса Фрая

По духу комикс «Некромантийя» похож на произведения Белянина и немного — на книги Макса Фрая: слегка безумная атмосфера, самобытный и проработанный мир, толпа разноплановых персонажей, к которым создательница относится как к родным, и много шуток. Литературности ему придают монологи автора и персонажей-рассказчиков.

Юмор «Некромантийи» оставляет неоднозначные ощущения. Местами это неплохая комедия положений, местами абсурд, а местами — хохмы уровня шоу «Голые и смешные». Однако положение неизменно спасают яркие и харизматичные герои, которым, как бы это глупо ни звучало, весь происходящий идиотизм к лицу. А ещё здесь много отсылок к произведениям массовой культуры — взять хотя бы весьма эксцентричное камео Саурона.

Поначалу «Некромантийю» читать трудновато: повествование петляет, знакомит всё с новыми и новыми персонажами и больше напоминает сборник гэгов «для своих». Но к середине первого тома история берёт серьёзный драматичный тон, и втягиваешься настолько, что не представляешь, как раньше жил без выходок короля Некрофилакса и простодушного эльфа Арея.

Рисунок комикса — мастерский, очень детальный, но специфический и немного напоминает гротескные гравюры и советские мультфильмы. Если вы не боитесь такой графики, у вас есть все шансы полюбить «Некромантийю».

Итог: во всех смыслах авторский комикс с самобытными героями, сюжетом и рисунком. Любителям отечественной юмористической фантастики читать обязательно.

Эльфийская магия Сайт: acomics.ru/~elven-magic Комикс-прародитель «Некромантийи». Именно из этих стрипов про некроманта Геннадия Петровича и приставучего эльфа Одуванчика родился эпический и безумный мир магов, некромантов и инквизиторов.

Корзинки из кишок

Лич-некромант провёл несколько столетий в гробнице, изучая тёмные искусства. Выйдя в мир в поисках новой армии тьмы, он первым делом случайно спалил болото одной весьма ехидной Кикиморы. Теперь она будет сопровождать Лича во всех странствиях, пока не получит в распоряжение новую топь. Так начинается захватывающая история злоключений, неудач и недоразумений, которую Лич почему-то считает завоевательным походом.

Жанр: юмористическое фэнтези, криминальный боевик

Язык: русский

Автор: Джо Дункан

Объём: 840 страниц (продолжается)

Формат: чёрно-белые страницы с эпизодическими цветными кадрами

Сайт: acomics.ru/~baskets-of-guts

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Order of the Stick

Тот самый случай, когда комикс оказывается совершенно не тем, чем кажется на первый взгляд. Я, как читатель, воспитанный D&D и классическим фэнтези, ожидала, что сейчас мне расскажут историю про приключенцев в мире магии и эльфов с умеренно дозированными юмористическими вставками. О, как я ошибалась!

На двадцатой странице «Корзинки из кишок» превращаются в комедийный криминальный боевик. Герои впутываются в очень серьёзные разборки с участием властей, мафии и тайной полиции. Тут есть эльфы и магия, но эти эльфы служат в государственном департаменте, регулирующем магические преступления, и пользуются техномагическими девайсами. Также в наличии сутенёр, который держит притон с суккубами, эльфийка-киллер и другие не менее колоритные персонажи. Так мог бы выглядеть кроссовер сериала «Фарго» и фильма «Яркость», задумай его кто-нибудь снять.

Но главные достоинства комикса — его главные герои и лёгкий остроумный юмор, органично встроенный в повествование. Автору с первых страниц удаются забавные и неглупые диалоги — благодаря этому быстро начинаешь симпатизировать Личу и Кикиморе, словно старым приятелям. Характеры грубоватой, ворчливой Кикиморы и самоуверенного чудака Лича — очень удачная находка, и формула «друзья поневоле» работает с ними просто отлично.

Комикс нарисован в скетч-манере — и это совершенно его не портит. Благодаря такому минимализму художнику удаётся рисовать быстро и регулярно, поэтому «Корзинки из кишок» обновляются практически ежедневно. Автор, кстати, прислушивается к комментариям читателей — каждый может повлиять на ход приключений Лича и компании.

Итог: остроумный, живой и увлекательный проект с нестандартным подходом. Единственный минус — нет корзинок. И кишок тоже нет.

Бегущий по хребтам Сайт: acomics.ru/~spine-runner Совместный проект Джо Дункана и автора Kardalak. Действие происходит в странном живом городе, населённом жукоподобными гуманоидами. У комикса есть интересная особенность: он «немой» и использует собственный криптоязык.

Локус

Суккуб-полукровка Локус с мечом по имени Зел’Дуум колесит по Америке в поисках некроманта Хампстеда — убийцы её отца. За собой Локус оставляет трупы вампиров, демонов и прочей нечисти и упорно идёт к мести, не зная, что каждый шаг приближает её к Апокалипсису.

Жанр: мистический боевик

Язык: английский

Автор: Адам Блэк

Объём: 20 глав (продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: locuslilitu.com

Перевод: acomics.ru/~locus

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«Проповедник»

сериал «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)

Шуточки кончились — настал черёд насилия, обнажёнки и матерной лексики. Именно так Адам Блэк позиционирует свой комикс.

Художник вдохновлялся эстетикой журнала Heavy Metal — и по «Локусу» это очень заметно. Жёсткая, кровавая и брутальная история в лучших традициях «Проповедника», «Трансметрополитена» и игры BloodRayne отлично передаёт дух комиксов 1980-х. Пафосные диалоги, крупные кинематографичные планы, обнажённые женщины и насилие — практически идеальная формула. Нарисован «Локус» также с оглядкой на классику жанра и даже в веб-версии разделён на выпуски, у каждого из которых есть своя обложка.

Несмотря на качественную стилизацию и драйвовость, «Локус» довольно вторичен — историй про избранную полукровку с магическим оружием мы видели не один десяток. А главному злодею-некроманту недостаёт внятной мотивации: он хочет уничтожить человечество, просто потому что может.

К счастью, автор не притворяется, что рисует шекспировскую драму, и не отрицает, что собрал всех посмотреть, как сексуальная полусуккуб крошит монстров катаной. А посмотреть действительно есть на что.

Итог: неоригинальный, но достойный внимания веб-комикс для тех, кто любит кровавый экшен и девушек с большими мечами.

Silk and Honey (Шёлк и мёд) Сайт: locusgodslayer.com Спин-офф «Локуса», действие которого происходит на Диком Западе. Спагетти-вестерн с ковбоями, индейцами, монстрами и некромантами. В комиксе встречаются герои основной серии, но читать его можно и как самостоятельное произведение.