    11
    Книги
    #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го

    2 марта 2022
    02.03.2022
    11500
    3 минуты на чтение
    #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 10

    Вот уже и весна на дворе. И хотя на душе скребут кошки (да какие там кошки — саблезубые тигры!), мы продолжаем знакомить наших читателей с книжными новинками месяца. Не то чтобы их очень много, но они есть. Причём некоторые от довольно известных авторов — от отечественных звёзд до англоязычных мастеров Аластера Рейнольдса и Марты Уэллс.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Аластер Рейнольдс «Дом солнц» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 3

    Миллионы лет назад люди заселили дальний космос, превратившись в Постчеловечество.
    Одна из таких постчеловеческих личностей — девочка Абигейл Горечавка, имеющая множество воплощений. Уже 200 тысяч лет её клоны бороздят просторы галактики, но однажды собираются вместе, чтобы поделиться воспоминаниями…

    Что нас ждёт: мини-цикл известного мастера космической НФ в одном томе, причём если роман «Дом солнц» ранее уже выходил на русском, то повесть и рассказ печатаются впервые. 

    Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики. Аластер Рейнольдс»

    Вадим Панов «Трио неизвестности» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 4

    Благородный Помпилио, раскрыв тайну гибели Тринадцатой Астрологической экспедиции, пытается расколоть ещё более крепкий орешек — разгадать секреты гениального злодея Консула. Впереди — новые планеты и новые приключения. 

    Что нас ждёт: девятый роман цикла космического стимпанка «Герметикон», который, утратив изрядную долю своего очарования, похоже, становится бесконечным. 

    Издательство, серия: «Эксмо» / «Герметикон»

    Анна Семироль «Азиль» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 1

    Постапокалиптический мир после химической войны, где уцелел лишь один город — спрятанный под Куполом Азиль, в котором остался чистый воздух и еда. Точнее, все эти блага для живущей на поверхности элиты, обитатели же катакомб лишены самого элементарного. Неудивительно, что среди обездоленных зреет бунт…

    Что нас ждёт: первый роман трилогии «Азиль», который нахваливают Олди: «Сильная книга, держит в напряжении до самого финала». 

    Издательство, серия: «Эксмо» / «Механическое сердце. Фантастика Анны Семироль»

    ФЭНТЕЗИ

    Антология «Роботы против фей» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го

    Роботы или феи? Кто сильнее и умнее? Гигантские механические монстры, способные смести с лица земли город, или маленькие повелители иллюзий, владеющие магией? Именно их противостоянию посвящена межавторская антология, составленная Домиником Парисьеном и Навой Вульф.

    Что нас ждёт: сборник рассказов технофэнтези, среди авторов которых Кен Лю, Джонатан Мэйберри, Джеффри Форд, Леви Тидхар, Джон Скальци, Кэтрин М. Валенте и многие другие. 

    Издательство, серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность» 

    Марта Уэллс «Облачные дороги» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 7

    Сирота Лун с раннего детства скрывает тайну: он раксура, оборотень, способный превращаться в крылатое летающее существо. Живя как приёмыш среди людей из речного племени, Лун старается держаться наособицу, однако это не спасает его от изгнания. Но Луну удаётся найти других раксура, которым, впрочем, угрожает гибель. 

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Книги Раксура», довольно оригинального эпического фэнтези. 

    Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. От автора Киллербота»

    Яцек Комуда «Якса. Бес идет за мной» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 8

    Кочевое племя хунгуров сумело поработить некогда великое королевство Лендию.

    Один из лендийских рыцарей убил великого кагана, и молодой сын героя, Якса, вынужден постоянно скитаться, чтобы уберечься от мести завоевателей. Дорога изгнанника приводит его в самые необычные места, где Якса встречает самых разных людей и нелюдей. 

    Что нас ждёт: вторая книга цикла псевдоисторического фэнтези «Якса» польского писателя. 

    Издательство, серия: «АСТ» / «Шедевры фэнтези»

    МИСТИКА И ХОРРОР

    Шимун Врочек «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 9

    1956 год. В районе Северного полюса пропадают подводные лодки, а по всему миру люди сходят с ума от страшных снов. Оказывается, в ледяных глубинах проснулось древнее ужасное существо. В происходящем пытаются разобраться советский офицер и агент британской разведки… 

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Война-56», в котором мир конца 1950-х сталкивается с… Ктулху. 

    Издательство, серия: «Эксмо» / «Сломанный миф. Изнанка»

    Фриц Лейбер «Чёрный гондольер» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 2

    Сборник лучших сверхъестественных историй известного американского писателя, одного из выдающихся представителей Золотого века англоязычной НФ.

    Что нас ждёт: в сборник входит роман «Ведьма» и 27 рассказов, 11 из которых печатаются на русском языке впервые (всё остальное — в новых переводах).

    Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Мир фантастики»

    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

    Шон Коупленд, Стив Денузер «World of Warcraft: Гримуар Тёмных земель и иных миров» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 6

    Здесь можно узнать секреты иного мира, связанные с зиккуратами Малдраксуса, сверкающими башнями Бастиона, глубинами Утробы. В богато иллюстрированной книге историк Blizzard Entertainment Шон Коупленд открывает сокровищницы знаменитого мира World of Warcraft, в чём ему помогает ведущий дизайнер игры Стив Денузер. 

    Что нас ждёт: иллюстрированная энциклопедия из межавторского цикла World of Warcraft. 

    Издательство, серия: «АСТ» / Warcraft Premium Collection

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Статьи

    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»
    0
    63428
    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева». Герой вестерна против зомби и призраков

    Два отличных хоррор-сборника под одной обложкой.

    Обзор Shadow Warrior 3. DLC под видом сиквела 9
    0
    106015
    Обзор Shadow Warrior 3. DLC под видом сиквела

    Давненько мы не ругали игры

    Вспоминаем Resident Evil 4
    0
    129538
    Вспоминаем Resident Evil 4

    Леон, твоя президентская дочка в другой деревне!

    Джонатан Френч «Реальные ублюдки»
    0
    253596
    Джонатан Френч «Реальные ублюдки». Полуорки на боевых свиньях возвращаются!

    Достойное продолжение неплохого цикла, который замахивается на сагу.

    Видео: обзор настолки Age of Wonders: Planetfall
    0
    682512
    Видео: обзор настолки Age of Wonders: Planetfall

    Новый ролик от Hobby World.

    Сага 10
    0
    345047
    «Сага»: за что любят и ненавидят один из главных фантастических комиксов

    Это комикс, который останется в истории и с которым вам точно стоит ознакомиться.

    Читаем рассказ: Клиффорд Саймак «Крылья над Гуадалканалом»
    0
    403986
    Читаем рассказ: Клиффорд Саймак «Крылья над Гуадалканалом»

    Зарисовку об отважных пилотах Битвы за Гуадалканал Саймак написал почти сразу после военной операции.

    Комикс «Мотористка»: 50 оттенков «БИХ»!
    0
    466878
    Комикс «Мотористка»: 50 оттенков «БИХ»!

    Здесь хватает и драмы маленького человека, травмированного войной, и юмора, и оптимизма — порой неожиданного, зато ужасно приятного.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить