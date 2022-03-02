Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го

Вот уже и весна на дворе. И хотя на душе скребут кошки (да какие там кошки — саблезубые тигры!), мы продолжаем знакомить наших читателей с книжными новинками месяца. Не то чтобы их очень много, но они есть. Причём некоторые от довольно известных авторов — от отечественных звёзд до англоязычных мастеров Аластера Рейнольдса и Марты Уэллс.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Аластер Рейнольдс «Дом солнц»

Миллионы лет назад люди заселили дальний космос, превратившись в Постчеловечество.

Одна из таких постчеловеческих личностей — девочка Абигейл Горечавка, имеющая множество воплощений. Уже 200 тысяч лет её клоны бороздят просторы галактики, но однажды собираются вместе, чтобы поделиться воспоминаниями…

Что нас ждёт: мини-цикл известного мастера космической НФ в одном томе, причём если роман «Дом солнц» ранее уже выходил на русском, то повесть и рассказ печатаются впервые.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики. Аластер Рейнольдс»

Вадим Панов «Трио неизвестности»

Благородный Помпилио, раскрыв тайну гибели Тринадцатой Астрологической экспедиции, пытается расколоть ещё более крепкий орешек — разгадать секреты гениального злодея Консула. Впереди — новые планеты и новые приключения.

Что нас ждёт: девятый роман цикла космического стимпанка «Герметикон», который, утратив изрядную долю своего очарования, похоже, становится бесконечным.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Герметикон»

Анна Семироль «Азиль»

Постапокалиптический мир после химической войны, где уцелел лишь один город — спрятанный под Куполом Азиль, в котором остался чистый воздух и еда. Точнее, все эти блага для живущей на поверхности элиты, обитатели же катакомб лишены самого элементарного. Неудивительно, что среди обездоленных зреет бунт…

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Азиль», который нахваливают Олди: «Сильная книга, держит в напряжении до самого финала».

Издательство, серия: «Эксмо» / «Механическое сердце. Фантастика Анны Семироль»

ФЭНТЕЗИ

Антология «Роботы против фей»

Роботы или феи? Кто сильнее и умнее? Гигантские механические монстры, способные смести с лица земли город, или маленькие повелители иллюзий, владеющие магией? Именно их противостоянию посвящена межавторская антология, составленная Домиником Парисьеном и Навой Вульф.

Что нас ждёт: сборник рассказов технофэнтези, среди авторов которых Кен Лю, Джонатан Мэйберри, Джеффри Форд, Леви Тидхар, Джон Скальци, Кэтрин М. Валенте и многие другие.

Издательство, серия: «АСТ» / «Фантастика: классика и современность»

Марта Уэллс «Облачные дороги»

Сирота Лун с раннего детства скрывает тайну: он раксура, оборотень, способный превращаться в крылатое летающее существо. Живя как приёмыш среди людей из речного племени, Лун старается держаться наособицу, однако это не спасает его от изгнания. Но Луну удаётся найти других раксура, которым, впрочем, угрожает гибель.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Книги Раксура», довольно оригинального эпического фэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. От автора Киллербота»

Яцек Комуда «Якса. Бес идет за мной»

Кочевое племя хунгуров сумело поработить некогда великое королевство Лендию.

Один из лендийских рыцарей убил великого кагана, и молодой сын героя, Якса, вынужден постоянно скитаться, чтобы уберечься от мести завоевателей. Дорога изгнанника приводит его в самые необычные места, где Якса встречает самых разных людей и нелюдей.

Что нас ждёт: вторая книга цикла псевдоисторического фэнтези «Якса» польского писателя.

Издательство, серия: «АСТ» / «Шедевры фэнтези»

МИСТИКА И ХОРРОР

Шимун Врочек «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта»

1956 год. В районе Северного полюса пропадают подводные лодки, а по всему миру люди сходят с ума от страшных снов. Оказывается, в ледяных глубинах проснулось древнее ужасное существо. В происходящем пытаются разобраться советский офицер и агент британской разведки…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Война-56», в котором мир конца 1950-х сталкивается с… Ктулху.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Сломанный миф. Изнанка»

Фриц Лейбер «Чёрный гондольер»

Сборник лучших сверхъестественных историй известного американского писателя, одного из выдающихся представителей Золотого века англоязычной НФ.

Что нас ждёт: в сборник входит роман «Ведьма» и 27 рассказов, 11 из которых печатаются на русском языке впервые (всё остальное — в новых переводах).

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Мир фантастики»

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ

Шон Коупленд, Стив Денузер «World of Warcraft: Гримуар Тёмных земель и иных миров»

Здесь можно узнать секреты иного мира, связанные с зиккуратами Малдраксуса, сверкающими башнями Бастиона, глубинами Утробы. В богато иллюстрированной книге историк Blizzard Entertainment Шон Коупленд открывает сокровищницы знаменитого мира World of Warcraft, в чём ему помогает ведущий дизайнер игры Стив Денузер.

Что нас ждёт: иллюстрированная энциклопедия из межавторского цикла World of Warcraft.

Издательство, серия: «АСТ» / Warcraft Premium Collection