Мрачные горизонты биопанка: экоапокалипсис в романах Паоло Бачигалупи

Паоло Бачигалупи — имя, которое уже стало синонимом тревожного и захватывающего биопанка. Тревожного, потому что американский фантаст соединяет биотехнологии и социальные проблемы. Захватывающего, потому что от его сюжетов просто невозможно оторваться. В мрачных, но правдоподобных мирах Бачигалупи корпорации правят бал, а люди борются за выживание в условиях тотального дефицита. Звучит как предупреждение о том, что может ждать нас в будущем, если общество не изменит свой путь.

Биопанк — это?

Биопанк можно назвать зеркалом нашего настоящего, доведённого до крайности, — это поджанр научной фантастики, который выводит на первый план влияние биотехнологий на общество. Как следует из названия, главную роль в нём играют такие темы, как генная инженерия, клонирование, искусственный отбор, а также экологические проблемы и связанные с ними конфликты.

Паоло Бачигалупи — один из тех, кто превратил биопанк в нечто большее, чем просто сеттинг; в его произведениях биотехнологии и генные модификации играют ключевую роль. Это миры, где корпорации контролируют не только природу, но и самих людей, используя их как ресурсы для поддержания собственной власти. Это истории, в которых наука играет с огнём, а люди лишь пешки в борьбе за власть и ресурсы.

Всё это ярко проявляется в дебютном романе Бачигалупи «Заводная», вошедшем в сборник «Дети Морайбе» от издательства «Азбука». «Заводная» переносит в плавящийся от солнца Бангкок будущего, где все ресурсы находятся в руках корпораций, а люди втянуты в сложную политическую игру. На кону — будущее всего Таиланда. Среди главных героев «Заводной» — ведущий двойную жизнь бизнесмен, созданная для служения генетически модифицированная женщина и пытающийся найти своё место в этом жестоком мире беженец.

При этом корпорации в «Заводной» и других произведениях Бачигалупи — это не безликие структуры, а персонажи, которые, как и люди, стремятся к власти и контролю. Их мотивация проста: прибыль, власть, ресурсы. Но именно жажда контролировать всё вокруг и ведёт человечество к катастрофе.

Помимо «Заводной», в омнибус входят рассказы: как уже известные по авторскому сборнику «Помпа номер шесть», так и впервые изданные на русском языке. Среди них и подаривший название сборнику «Дети Морайбе». Все рассказы связаны общими темами: исследованием того, как далеко человечество может зайти в желании выжить, и борьбой с технологиями, которые медленно, но верно заполоняют весь мир. Это истории, где вода на вес золота, голод и бедствия стали повседневной реальностью, а люди вынуждены адаптироваться к новым, жёстким условиям. А иногда и бороться за привычный уклад своей жизни.

Экоапокалипсис и жестокость

Тема экологического апокалипсиса — центральная во многих работах Бачигалупи. Природные ресурсы на исходе, экологическая обстановка оставляет желать лучшего, и человечество сталкивается с последствиями своих действий. Запуская в повседневную реальность цепочку неожиданных событий, Бачигалупи доводит глобальное потепление, дефицит воды и разрушение экосистем до точки невозврата, после которой человечество уже не может восстановить утраченные ресурсы.

«Водяной нож» — яркий тому пример. Представьте себе превратившиеся в выжженные пустоши США, где реки высохли, а когда-то цветущие города превратились в безжизненные руины.



Среди этой жестокой пустыни мы встречаем Анхеля Веласкеса по прозвищу Нож для воды. И он не просто шпион и наёмник, а инструмент в руках своих работодателей, который без раздумий выполняет самые грязные и опасные задания ради одного — воды. Его работа — саботаж, убийства, разрушение инфраструктуры конкурентов, и всё это для того, чтобы обеспечить водные ресурсы тем, кто готов за них заплатить. В мире, где закон не значит почти ничего, а моральные принципы давно забыты, Анхель становится символом новой реальности, где каждый сам за себя.

Особую ценность новому изданию «Водяного ножа» придают дополнительные рассказы, сюжетно связанные с основным произведением, — два из них опубликованы на русском впервые. Они расширяют вселенную книги новыми деталями и погружают читателя в реальность, где каждое действие имеет последствия, а человеческая жизнь часто оценивается лишь в литрах воды.



Место действия: руины будущего

Но вернёмся к декорациям. Одна из главных особенностей стиля Бачигалупи — детальная проработка миров. Его романы создают ощущение, что это не просто выдуманные истории, а будущее, которое может наступить уже завтра.

В «Заводной», например, человечество погружено в суровую реальность XXIII века: глобальное потепление подняло уровень океанов, запасы углеводородного топлива исчерпаны, а для хранения энергии используются заведённые вручную пружины. Биотехнологии стали неотъемлемой частью жизни, а мегакорпорации контролируют производство пищи с помощью генетически модифицированных семян, распространяя эпидемии и болезни, чтобы создать искусственный спрос.

Таиланд — редкое исключение. Страна сохраняет собственный запас генетически полноценного семенного материала, успешно борется с искусственно созданными эпидемиями и биотерроризмом и ревностно охраняет свои границы. В его столице уже давно назревает конфликт между теми, кто отстаивает независимость и изоляционизм, и той частью власти и общества, которая хочет разрушить возведённые барьеры.

Сегодня и завтра

Кроме поражающей реалистичности, произведения Бачигалупи отличаются глубокой социальной сатирой. Через свои сюжеты автор критикует общество и обращает внимание на проблемы неравенства, коррупции и безответственного потребления.

Яркий пример такого подхода — «Разрушитель кораблей», цикл романов о подростках, которые должны выбраться из низов и выжить. В «Азбуке» сборник, включающий в себя все три романа цикла, выходит в ноябре.

Действие «Разрушителя кораблей», «Затонувших городов» и «Орудия войны» происходит в будущем, где человечество живёт на обломках прежней цивилизации. Береговая линия Мексиканского залива превратилась в свалку для гигантских полуразрушенных кораблей, которые служат источником сырья для тех, кто способен их разобрать. Города мертвы, а пропасть между нищими дикарями и состоятельными владельцами новых технологий непреодолима.

Вся экономика этого мира построена на остатках прошлого: не на современных высоких технологиях, а на переработке того, что осталось от старого мира. Люди вынуждены выжимать из остатков прежних благ всё, что только возможно, собственноручно разрушая небольшие остатки природы и культуры.

И даже в этом пространстве есть те, кто выживает, и те, кто контролирует оставшиеся ресурсы. Главные герои цикла — подростки, которые вынуждены выполнять опасную и грязную работу, лишь бы остаться на плаву. Им, как и большинству населения, недоступны образование, медицина, чистая вода, хорошее питание. Новая элита втягивает детей в жестокий круговорот эксплуатации, лишает их нормального детства и в целом шансов к существованию.



Так в своих романах Бачигалупи отзеркаливает социальные и экономические реалии современности: постоянно растущее неравенство, незаконный детский труд, истощение природных ресурсов и надвигающуюся экологическую катастрофу. Он показывает: наши действия сегодня имеют последствия, и будущее, к которому мы стремимся, может оказаться куда более страшным, чем мы представляем.

Между жертвой и хищником: немного о героях

В книгах Бачигалупи всегда есть место интригам, сложным характерам и неожиданным поворотам. Его герои — не борцы за правду в белом пальто, а неоднозначные личности, чьи внутренние конфликты и жизненные обстоятельства отражают реалии их вселенной.



Например, Анхель Веласкес — наёмник, далеко не типичный герой с безупречными моральными принципами. Это человек, который действует ради собственной выгоды и выживания, хотя иногда в его действиях можно увидеть проблески сочувствия. Веласкес — сложная, многослойная фигура, чьи поступки вызывают у читателя как восхищение, так и отвращение.

А в «Разрушителе кораблей» подросток Гвоздарь постоянно вынужден метаться между тем, чтобы предать своих товарищей ради лучшей жизни и сохранить остатки чести в мире, где она уже давно не ценится. Внутреннее противостояние героя между его желаниями и жестокой реальностью отражает основную идею произведений автора: в рушащемся мире нет правильных решений.



Паоло Бачигалупи — автор, который давно закрепился среди современных классиков фантастики, и визионер, пытающийся предсказать, каким может быть наше будущее. В романах и рассказах Паоло мы видим, каким станет мир, если общество не обратит внимание на экологические и социальные проблемы. Но его книги не о том, как человечество справляется с катастрофами. Они о том, как мы сами их создаём.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.