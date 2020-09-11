Гарет Л. Пауэлл «Угли войны». Космическая фантастика, в которой война — это ад

«Злая Собака», разумный корабль межгалактической спасательной организации Дом Возврата, отправляется на выручку терпящего бедствие пассажирского лайнера «Хейст ван Амстердам». С лайнером случилось что-то непонятное в уникальной системе Галерея. Однако вроде бы простая спасательная операция оборачивается битвой насмерть — с совершенно непредсказуемым исходом…

Gareth L. Powell «Embers of War» Жанр: космическая опера

Выход оригинала: 2018

Художник: С. Шикин

Переводчик: Г. Соловьева

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: «Звёзды новой фантастики»

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Отчасти роман Гарета Л. Пауэлла напоминает знаменитый цикл «Культура» другого британца Иэна М. Бэнкса — по крайней мере, сеттингом. Потомки землян здесь тоже стали частью гигантской Множественности, куда входят самые разные цивилизации разумных существ, порой совершенно невероятных.

И вот парадокс: с чужаками люди ладят гораздо лучше, нежели друг с другом. Так, человеческое Содружество ещё не оправилось от масштабной войны между двумя его крупнейшими членами — Конгломератом и Внешниками. В этой бойне участвовала и «Злая Собака», крейсер класса «хищник» из флота Конгломерата. Совершённые во время войны злодеяния настолько потрясли ИскИн крейсера, что он фактически дезертировал из флота, записавшись в Дом Возврата — нечто вроде Красного Креста, члены которого спасают всех и каждого, вне зависимости от расы и вида. Именно «Злая Собака», несколько членов её экипажа во главе с капитаном Сол Констанц, агент разведки Конгломерата Аштон Чайлд и загадочная пассажирка с погибшего лайнера оказываются в центре всей этой истории.

Сюжет — едва ли не лучшее, что есть в романе. Динамика не ослабевает с первых до последних страниц, так что читать книгу действительно интересно, особенно во второй половине. А вот с остальным (за одним, но важным исключением, о котором будет сказано ниже) дело обстоит не так радужно.

Главная проблема книги — абсолютно бледный мир за бортом, в который ну совершенно не верится. Возможно, потому что автор наметил его лишь пунктиром: поведал немного о предыстории, показал пару планет без особых подробностей, чуть больше внимания уделив разве что Галерее. Да и то это загадочное скопление остаётся просто подмостками для приключений героев. Сами герои, чьими глазами показаны события, хороши, но не блестящи. Разве что «Злая Собака» поинтереснее других будет — даром что ИскИн. Остальные — ну так себе, вполне проходные для космооперы. Во всяком случае, ни один не вызвал искреннего сопереживания.

Из гиперпространства я отослала запрос на конференцию бывшим собратьям по стае. Благодаря хитроумной физике высших измерений подтверждение пришло через считанные секунды, а за ним последовал шифрованный ответ Адалвольфа. Он выбрал для себя узколицего, с запавшими щеками аватара с кожей цвета звезд и тлеющими углями в глазницах.

— Привет, сестра.

Зато очевидное достоинство романа — его идейный лейтмотив: у Пауэлла получился яркий антивоенный манифест. Уже пролог, где показано совершённое флотом Конгломерата чудовищное военное преступление, фактический ксеноцид, буквально шарахает по душе. Наиболее сильные страницы — переживания героев, прошедших войну и страдающих ПТСР. Или размышления автора о природе войн и возможности их сдерживания. В этом отношении Пауэлл совершенно не обольщается: если хочешь прекратить войну, бесполезно взывать к разуму или совести её участников — неважно, людей или ИскИнов. Единственный способ побороть силу — только другая сила.

Правда, сценарий, предложенный автором, как-то не радует. И дело даже не в том, что единственным путём к миру становится установление тотальной межгалактической полицейщины. Просто герои добились этого не разумом, коварством или ловкостью, а с помощью «бога из машины». Понятно, что перед нами космическая опера, но всё-таки хотелось бы, чтобы победа добра обеспечивалась не таким откровенно шулерским приёмом…

Занимательная космоопера, которая обещала больше, чем дала. Хотя, возможно, во второй части героям ещё предстоит хлебнуть настоящего лиха.

Космический бард Гарет Л. Пауэлл родился в Бристоле в 1970 году. Как фантаст дебютировал в 2006-м и поначалу писал только рассказы. Первый роман, «Воспоминание» (The Recollection), вышел в 2011 году. Это была масштабная космоопера, благодаря которой Пауэлла сразу же стали сравнивать с признанными классиками жанра: Питером Гамильтоном, Иэном М. Бэнксом и Аластером Рейнольдсом. С тех пор именно космическая опера — основное направление его творчества.