Ханну Райаниеми «Квантовый вор»

Жан ле Фламбер, легендарный вор, снова на свободе. Ему помогли бежать и теперь ждут, чтобы он выполнил ту работу, которая получается у него лучше всего. Вот только есть проблема: Жан уже не тот, каким был прежде, и прежде чем взяться за дело, ему нужно вернуть свои воровские навыки. Это можно сделать только на Марсе, где гениальному вору придётся столкнуться с не менее гениальным сыщиком…

Hannu Rajaniemi

The Quantum Thief

Роман

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2010

Переводчик: И. Савельева

Издательство: «Фантастика Книжный Клуб»

384 стр., 3000 экз.

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«Квантовый вор» цепляет с первых же строк. Описываемый Райаниеми мир не похож на наш, хотя события происходят и в Солнечной системе. Но произошедшая (хотя прямым текстом об этом не говорится) технологическая сингулярность превратила некогда единое человечество в несколько принципиально различных культур. И для описания этих странных сообществ язык Райаниеми подходит наилучшим образом.

Читателя бросают во вселенную, принципов которой он не понимает. Огромное количество вымышленных автором технических неологизмов перемешано с подлинными терминами и концепциями. И подано всё так, что не всегда догадываешься, где реальная научная теория, а где авторская выдумка. При этом культурные отличия между обществами прописаны идеально — автор создал несколько социумов, совершенно непохожих друг на друга, с собственными правилами, обычаями и техническими возможностями. Пожалуй, именно Райаниеми, а не Строссу, Райту или Винджу, лучше всего удалось передать нечеловеческую непостижимость постсингулярной сверхцивилизации.

Похвалы заслуживает и мастерство автора в описании удивительных технологий далёкого будущего.

Представьте себе, что читателям из Древнего Рима предложили бы описание современной техники. То, что для нас естественно, для них выглядело бы непознаваемым волшебством. Райаниеми сделал то же самое, только на месте римлян — мы сегодняшние. И особо отметим ещё одно достоинство его книг — чёткую научную основу. Несмотря на совершенно «космооперный» сюжет, на самом деле «Квантовый вор» — это «твёрдая» научная фантастика. Однако поймут это далеко не все.

Роман полон действия — герои устраивают побеги, сражаются, ведут расследования. Но гораздо важнее экшена «новояз» повествования и яркость придуманной автором вселенной. И так выходит, что Райаниеми становится заложником собственного мастерства. Персонажи, особенно второстепенные, меркнут на фоне отточенного стиля. В «Квантовом воре», в отличие от большинства космоопер последних лет, нет запоминающихся героев, которым хотелось бы сопереживать. Интересные — есть. Необычных — вдоволь. Но вот таких, чьё появление на страницах радовало бы душу, увы, нет совершенно…

И ещё стоит сказать о переводе. В целом он совсем неплох, но без ложки дёгтя не обошлось. Из-за того, что переводчику или редактору пришло в голову англизировать фамилию главного героя, пропала очевидная в оригинале параллель между Фламбо (Flambeau), знаменитым вором из рассказов Честертона об отце Брауне, и Фламбэ (Flambeur) — протагонистом книги Райаниеми.

Несмотря на отдельные недостатки, «Квантовый вор» — один из ярчайших НФ-романов, вышедших в России за последние годы. Он вобрал в себя все лучшие черты западной фантастики о далёком будущем, написанной за последнюю пару десятилетий. Для поклонников и космооперы, и «твёрдой» НФ эта книга — настоящий праздник.

Автор и его книги Ханну Райаниеми по образованию математик и до сих пор продолжает заниматься математической физикой. Писать рассказы Ханну начал с 2000 года, причём сочиняет он не только НФ, но и фэнтези. Однако его конёк — именно научная фантастика. Ещё задолго до выхода «Квантового вора» малая проза Ханну регулярно публиковались в антологиях ежегодной серии «Лучшая НФ», составляемых Гарднером Дозуа. Что касается цикла о Жане ле Фламбере, то издатель, едва прочитав первую главу «Вора», подписал с Райаниеми контракт сразу на три книги. Второй роман цикла, «Фрактальный принц», вышел в 2012-м, и сейчас готовится его перевод на русский язык, а финальный том, «Каузальный ангел», был анонсирован на апрель 2014 года. На лето 2017 года третий том так и не был издан на русском языке.

Зоку очень старые, мы можем проследить свои корни до игровых кланов до-Коллапсовой эпохи. — Она улыбается. — Кое-кто очень хорошо помнит те времена. Как ты понимаешь, тогда ещё не осуществлялась закачка мозгов. Конкуренция была очень жёсткой, и приходилось использовать любую возможность, чтобы одержать верх над другой гильдией. Мы первыми начали эксперименты с квантовыми экономическими механизмами в целях кооперации. Сначала это были всего лишь два сумасшедших отаку из физической лаборатории, которые использовали сцепленные кубиты на основе ионных ловушек и внедряли их в свои игровые платформы, направляя атаки гильдии и срывая огромные прибыли в аукционных домах. Выяснилось, что с помощью сцепленности можно делать интересные вещи. Игры становятся непредсказуемыми. Например, «Дилемма заключённого» с применением телепатии. Превосходная координация. Новое игровое равновесие. Мы обошли всех и загребли кучу золота.

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